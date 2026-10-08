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V JAVNOST PRIŠLI SODNI SPISI

Grozljivi očitki proti Andrewu Tatu: v njegovih napravah naj bi našli posnetke s konjem in jeguljo

V novih sodnih dokumentih se pojavljajo navedbe o skrajni pornografiji, posnetkih z živalmi in vsebinah, povezanih z mladoletniki.
Andrew Tate in Tristan Tate FOTO: Julia Demaree Nikhinson Via Reuters
Andrew Tate in Tristan Tate FOTO: Julia Demaree Nikhinson Via Reuters
A. G.
 8. 10. 2026 | 20:05
4:39
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Novi sodni dokumenti, povezani s poskusom izročitve Andrewa Tatea iz Združenih držav Amerike v Veliko Britanijo, so razkrili vrsto posebej mučnih očitkov. Britanske oblasti po navedbah iz sodnih vlog trdijo, da so na njegovih napravah našli skrajno pornografijo, vključno s posnetki z živalmi, ter vsebine, povezane z mladoletniki. Tate in njegov brat Tristan vse navedbe zanikata, postopek izročitve pa trenutno iz pripora v Miamiju izpodbijata. Dokumenti, ki so prišli v javnost, so del obsežnega spisa, povezanega z britansko zahtevo, da se Andrew Tate izroči iz ZDA. Prav v tej fazi, ko poteka boj glede izročitve, se pojavljajo tudi najbolj podrobni opisi tega, kar naj bi po trditvah tožilstva našli oziroma rekonstruirali.

Po navedbah, ki jih je objavil TMZ v prispevku o sodnih dokumentih, spis vsebuje očitke o posedovanju »skrajne pornografije« in gradiva, ki vključuje mladoletnike. Gre za očitke, ki so v dokumentih navedeni kot del širšega kazenskega primera. Velika Britanija je septembra formalno zahtevala izročitev, brata Tate pa se medtem nahajata v Miamiju, kjer izročitev britanskim oblastem izpodbijata.

Očitki o posnetkih z živalmi

Najbolj šokanten del novih navedb se nanaša na trditev, da naj bi Andrew Tate posedoval eksplicitne vsebine, ki prikazujejo spolna dejanja z živimi živalmi. Britanske oblasti po navedbah iz sodnih vlog omenjajo posnetke s konjem in jeguljo. V istem kontekstu omenjajo tudi druge oblike skrajne pornografije, za katere trdijo, da prikazujejo dejanja, ki bi lahko povzročila hude poškodbe spolovil. Dokumenti naj bi to navajali kot dodaten element očitkov, ne kot ločen dogodek.

TMZ navaja, da so te trditve del širšega gradiva, ki so ga britanski preiskovalci vključili v zahtevo za izročitev in povezane postopke. Celoten prikaz navedb je bil objavljen v TMZ-jevem prispevku o novih očitkih iz sodnih dokumentov.

V dokumentih tudi vsebine, povezane z mladoletniki

V sodnih dokumentih je Andrewu Tatu po navedbah istih virov očitano tudi izdelovanje in posedovanje večjega števila nazornih fotografij in videoposnetkov mladoletne osebe. V vlogah je navedeno, da naj bi šlo za »desetine« vsebin. Kot eden od primerov je naveden videoposnetek, na katerem naj bi bil Tate na postelji z dekletom, za katero naj bi menili, da je bila stara 17 let. V opisu naj bi nosila spodnje perilo in ga poljubljala po vratu, nato pa naj bi se v kadru pojavila še druga odrasla ženska.

Dodatno se postavlja tudi vprašanje, ali je Tate vedel za njeno starost. Tožilci naj bi trdili, da sporočila kažejo, da je vedel, da je dekle mladoletno, med drugim tudi komunikacija, v kateri naj bi omenjal morebitne pravne težave prav zaradi njene starosti.

Širši primer vključuje 42 obtožb proti Andrewu Tatu

Ti novi očitki niso edini del primera, ki ga britanske oblasti vodijo proti Tatu. V istih dokumentih in poročilih so omenjene tudi obtožbe posilstva, napada, trgovine z ljudmi, organiziranja oziroma omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje ter kaznivih dejanj, povezanih z ekstremno pornografijo. Britansko tožilstvo je julija potrdilo, da je proti Andrewu Tatu odobrilo skupno 42 obtožb, proti njegovemu bratu Tristanu Tatu pa 17.

Po povzetkih, ki so na voljo v poročilih o primeru, britansko tožilstvo Andrewa Tatea bremeni 42 kaznivih dejanj, medtem ko se Tristan Tate sooča s 17 obtožbami. Oba vse očitke zanikata.

Brata Tate ostajata v priporu v Miamiju

Njuni odvetniki v postopku izročitve po navedbah trdijo, da je poskus izročitve nepravičen, ker so identitete oseb, ki ju obtožujejo, v britanskih dokumentih zakrite oziroma obrambi niso razkrite v celoti. Brata Tate sta bila julija aretirana v Miamiju, britanske oblasti pa si prizadevajo za njuno izročitev. Ameriško sodišče je septembra zavrnilo njuno zahtevo za izpustitev iz pripora, medtem ko postopek izročitve še poteka.

Tate in njegov brat vse obtožbe zanikata. O izročitvi bo odločeno v nadaljnjem sodnem postopku, zato navedbe iz dokumentov za zdaj ostajajo očitki in niso pravnomočno ugotovljena dejstva, poroča 24sata.hr.

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