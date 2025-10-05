Grozljivi prizori na Javi: zrušila se je šola, mrtvih najmanj 37 otrok (FOTO, VIDEO)

Indonezijo pretresa tragedija, kakršne tamkajšnje oblasti ne pomnijo že dolgo. Na vzhodu otoka Java se je v ponedeljek med popoldanskimi molitvami zrušil del štirinadstropne islamske internatske šole Al-Khoziny v mestu Sidoarjo. V stavbi je bilo takrat več sto učencev. Število smrtnih žrtev je do danes naraslo na 37, med njimi je večina mladoletnih dečkov, starih med 13 in 19 let. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno iščejo 26 pogrešanih.

Stavba sesedla v nekaj sekundah

Šola se je zrušila nenadoma, medtem ko so učenci molili. Po pričevanjih domačinov je bila sila tako močna, da je zatreslo celo sosesko. V prvem trenutku je umrlo vsaj pet učencev, okoli 100 je bilo ranjenih. V naslednjih dneh je število žrtev skokovito naraščalo, ko so reševalci izpod kupov betona odkrivali nova trupla.

Na terenu že sedem dni poteka obsežna iskalna in reševalna akcija. Do zdaj so uspeli rešiti 104 ljudi, od tega jih 14 še vedno zdravijo v bolnišnici.

Na terenu že sedem dni poteka obsežna iskalna in reševalna akcija. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Starši pogrešanih so v petek po izteku 72-urnega obdobja, ko so možnosti preživetja največje, dovolili uporabo težke mehanizacije. Reševalci kopljejo skozi tunele v porušenem objektu, kličejo imena učencev in uporabljajo senzorje za zaznavanje gibanja – a znakov življenja doslej niso zaznali.

Težavno iskanje, poškodovani otroci brez dokumentov

Identifikacija trupel je zahtevna, saj so številni otroci brez uradnih osebnih dokumentov, poleg tega so številna trupla močno poškodovana. Po besedah vodje državne agencije Budi Irawana je bilo iskanje doslej opravljeno približno 60-odstotno, upajo pa, da bodo teren očistili v kratkem in ugotovili končno število žrtev.

Sorodniki pogrešanih učencev. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Preiskovalci še ugotavljajo, kaj je povzročilo katastrofo. Prve ocene kažejo na slabo gradnjo stavbe, ki je verjetno popustila pod lastno težo. Reševanje je dodatno oteženo, ker lahko vsak premik težke mehanizacije sproži nove zrušitve.

Islamske internatske šole, imenovane pesantren, so pomemben del izobraževalnega sistema v Indoneziji. Po uradnih podatkih jih je po državi kar 42.000, obiskuje pa jih približno sedem milijonov otrok in mladostnikov. Tragedija v Sidoarju je ena najhujših nesreč, ki so kdaj prizadele takšno ustanovo v državi.

Reševalci pregledujejo kraj nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp