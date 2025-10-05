  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNO

Grozljivi prizori na Javi: zrušila se je šola, mrtvih najmanj 37 otrok (FOTO, VIDEO)

V stavbi je bilo takrat več sto učencev.
Reševalne ekipe iščejo žrtve v ruševinah porušenega objekta, potem ko se je porušila šola. FOTO: Dipta Wahyu Reuters

Reševalne ekipe iščejo žrtve v ruševinah porušenega objekta, potem ko se je porušila šola. FOTO: Dipta Wahyu Reuters

Na terenu že sedem dni poteka obsežna iskalna in reševalna akcija. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Na terenu že sedem dni poteka obsežna iskalna in reševalna akcija. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Sorodniki pogrešanih učencev. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Sorodniki pogrešanih učencev. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Reševalci pregledujejo kraj nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Reševalci pregledujejo kraj nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Prizorišče strašne nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Prizorišče strašne nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Reševalne ekipe iščejo žrtve v ruševinah porušenega objekta, potem ko se je porušila šola. FOTO: Dipta Wahyu Reuters
Na terenu že sedem dni poteka obsežna iskalna in reševalna akcija. FOTO: Juni Kriswanto Afp
Sorodniki pogrešanih učencev. FOTO: Juni Kriswanto Afp
Reševalci pregledujejo kraj nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp
Prizorišče strašne nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp
N. P.
 5. 10. 2025 | 13:45
2:40
A+A-

Indonezijo pretresa tragedija, kakršne tamkajšnje oblasti ne pomnijo že dolgo. Na vzhodu otoka Java se je v ponedeljek med popoldanskimi molitvami zrušil del štirinadstropne islamske internatske šole Al-Khoziny v mestu Sidoarjo. V stavbi je bilo takrat več sto učencev. Število smrtnih žrtev je do danes naraslo na 37, med njimi je večina mladoletnih dečkov, starih med 13 in 19 let. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno iščejo 26 pogrešanih.

Stavba sesedla v nekaj sekundah

Šola se je zrušila nenadoma, medtem ko so učenci molili. Po pričevanjih domačinov je bila sila tako močna, da je zatreslo celo sosesko. V prvem trenutku je umrlo vsaj pet učencev, okoli 100 je bilo ranjenih. V naslednjih dneh je število žrtev skokovito naraščalo, ko so reševalci izpod kupov betona odkrivali nova trupla.

Na terenu že sedem dni poteka obsežna iskalna in reševalna akcija. Do zdaj so uspeli rešiti 104 ljudi, od tega jih 14 še vedno zdravijo v bolnišnici.

Na terenu že sedem dni poteka obsežna iskalna in reševalna akcija. FOTO: Juni Kriswanto Afp
Na terenu že sedem dni poteka obsežna iskalna in reševalna akcija. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Starši pogrešanih so v petek po izteku 72-urnega obdobja, ko so možnosti preživetja največje, dovolili uporabo težke mehanizacije. Reševalci kopljejo skozi tunele v porušenem objektu, kličejo imena učencev in uporabljajo senzorje za zaznavanje gibanja – a znakov življenja doslej niso zaznali.

Težavno iskanje, poškodovani otroci brez dokumentov

Identifikacija trupel je zahtevna, saj so številni otroci brez uradnih osebnih dokumentov, poleg tega so številna trupla močno poškodovana. Po besedah vodje državne agencije Budi Irawana je bilo iskanje doslej opravljeno približno 60-odstotno, upajo pa, da bodo teren očistili v kratkem in ugotovili končno število žrtev.

Sorodniki pogrešanih učencev. FOTO: Juni Kriswanto Afp
Sorodniki pogrešanih učencev. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Preiskovalci še ugotavljajo, kaj je povzročilo katastrofo. Prve ocene kažejo na slabo gradnjo stavbe, ki je verjetno popustila pod lastno težo. Reševanje je dodatno oteženo, ker lahko vsak premik težke mehanizacije sproži nove zrušitve.

Islamske internatske šole, imenovane pesantren, so pomemben del izobraževalnega sistema v Indoneziji. Po uradnih podatkih jih je po državi kar 42.000, obiskuje pa jih približno sedem milijonov otrok in mladostnikov. Tragedija v Sidoarju je ena najhujših nesreč, ki so kdaj prizadele takšno ustanovo v državi.

Reševalci pregledujejo kraj nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp
Reševalci pregledujejo kraj nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp
Prizorišče strašne nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp
Prizorišče strašne nesreče. FOTO: Juni Kriswanto Afp

Več iz teme

smrtne žrtvenesrečaIndonezijažrtvereševanjeotrocizrušenjereševalna akcijainternatpogrešana osebaiskanje
ZADNJE NOVICE
15:55
Novice  |  Slovenija
ČISTILNA AKCIJA

Smetarski potop razkril, kaj je ostalo za turisti

Ob portoroški in lucijski plaži so nabrali več kot 400 kilogramov odpadkov.
5. 10. 2025 | 15:55
15:44
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Šok v svetu nogometa! Nekdanji reprezentant obtožen spolne zlorabe mladoletnice

Primer je v Mehiki sprožil val ogorčenja, saj gre za enega najbolj prepoznavnih obrazov mehiškega nogometa.
5. 10. 2025 | 15:44
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
USPEH

Vzpon slavne manekenke: pri štirih letih je začela nositi dekliška oblačila, pri osmih je izbrala svoje ime

Nenavadna pot najuspešnejše manekenke današnjega časa.
5. 10. 2025 | 15:00
14:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Spregledala otroka in ga zbila na prehodu za pešce, prihiteli reševalci

V nesreči je bil telesno poškodovan, na kraju so posredovali reševalci.
5. 10. 2025 | 14:45
14:15
Novice  |  Svet
KRIPTOVALUTE

Nova rekordna vrednost kriptovalute Bitcoin: zdaj je vreden že toliko

Bitcoin je zjutraj na trgovalni platformi Bitstamp dosegel 125,426 dolarja.
5. 10. 2025 | 14:15
13:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Grozljivi prizori na Javi: zrušila se je šola, mrtvih najmanj 37 otrok (FOTO, VIDEO)

V stavbi je bilo takrat več sto učencev.
5. 10. 2025 | 13:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki