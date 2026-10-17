Grozljivka čez mejo: 13-letnik spečega brezdomca polil z bencinom in ga zažgal

V italijanskem letovišču Sanremo je javnost pretresel napad, za katerim naj bi stal komaj 13-letni deček. Ta naj bi v noči s 7. na 8. oktober pristopil k brezdomcu, ki je spal na območju starega mestnega pristanišča, ga polil z vnetljivo tekočino, domnevno bencinom, in zažgal. Moški je utrpel hude opekline nog, napadalec pa je po dejanju pobegnil. Policisti so ga pozneje izsledili s pomočjo posnetkov nadzornih kamer.

Krike so slišali pri obalni straži

Napad se je zgodil na območju Piazzale Vesco v starem pristanišču Sanrema, ki je tudi ponoči precej obljudeno. Po poročanju italijanske državne televizije Rai naj bi se vse skupaj zgodilo med 1.30 in 2. uro zjutraj. Po navedbah nekaterih prič naj bi deček vnetljivo tekočino pred napadom dobil na bližnji bencinski črpalki.

Brezdomec se je prebudil že v plamenih in začel kričati na pomoč. Njegove krike so zaslišali pripadniki obalne straže, ki so mu prihiteli na pomoč. Reševalci so poškodovanega moškega odpeljali v bolnišnico v Sanremu, kjer so mu oskrbeli globoke opekline nog. Po dveh dneh hospitalizacije so ga odpustili iz bolnišnice, vendar zaradi resnosti poškodb še vedno potrebuje zdravstveno spremljanje. Ker živi na ulici, zanj skrbijo pristojne zdravstvene službe.

Razkrile so ga nadzorne kamere

Policisti so po napadu začeli zbirati izjave očividcev in pregledovati posnetke nadzornih kamer, nameščenih na območju pristanišča. Pomagalo jim je tudi pričevanje žrtve, ki je napadalca opisala kot zelo mladega fanta. Takrat so preiskovalci ugotovili, da naj bi bil za napad odgovoren 13-letnik. Dečka, ki je po dogodku pobegnil, so izsledili na njegovem domu.

Motiv za zdaj ostaja nepojasnjen. Po eni od različic dogodka naj bi deček moškega napadel, ker mu je želel ukrasti torbo oziroma nahrbtnik, ki ga je imel ob sebi med spanjem. Toda te domneve preiskovalci še niso potrdili. Preiskujejo tudi, ali je deček deloval sam in ali je žrtev poznal že pred napadom.

Ker je deček star šele 13 let, zoper njega ni mogoče voditi kazenskega postopka kot zoper kazensko odgovornega storilca. Policisti so ga kljub temu zaslišali o okoliščinah napada.