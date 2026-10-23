Grozljivka čez mejo: imel prepoved približevanja, a ženo počakal na avtobusu in jo pobil s kladivom, na katerem je še vedno pisala cena

Po petih mesecih boja za življenje je v ponedeljek, 19. oktobra, v italijanskem Terniju umrla 44-letna Fatiha El Afghani, ki jo je maja na avtobusu brutalno napadel njen mož. Zgodba je še posebej pretresljiva, ker je bil nasilnež zaradi prejšnjih napadov nanjo že v postopku, nosil pa je tudi elektronsko zapestnico, ki bi morala omogočati nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja.

Usodnega 9. maja je 42-letni Mohamed El Messaoudi, delavec maroškega porekla, svojo ženo napadel na avtobusu številka 22 v bližini kraja Santa Lucia di Stroncone v italijanski deželi Umbrija. Po ugotovitvah preiskovalcev jo je s kladivom kar osemkrat udaril, predvsem po glavi. Poškodbe so bile tako hude, da si ženska kljub večmesečnemu zdravljenju ni več opomogla.

Voznica se je skrila pod volan, vse skupaj je trajalo le 30 sekund

Napad se je zgodil med vožnjo po ozki podeželski cesti. Takrat 25-letna voznica avtobusa je pozneje za italijansko televizijo Rai opisala grozljive trenutke. Po njenih besedah je ženska sedela na svojem sedežu, ko je moški vstal, pristopil k njej in jo začel udarjati s kladivom. Voznica je odprla vrata, da bi napadalec zapustil avtobus, vendar se je ta vrnil in žensko še dvakrat udaril po glavi. »Skrila sem se pod volan, ker sem se bala, da bo napadel tudi mene. Nato je izstopil. Vse skupaj je trajalo približno 30 sekund,« je povedala.

Reševalci so hudo poškodovano žensko prepeljali v bolnišnico v Terniju, kjer so se zdravniki pet mesecev borili za njeno življenje. Poškodbe so se nazadnje izkazale za nepopravljive.

Kladivo je imelo še vedno pritrjeno ceno: 3,90 evra

Preiskovalci so na kraju napada našli kladivo. Orodje je bilo kupljeno pred kratkim, na njem pa je bila še vedno pritrjena oznaka s ceno 3,90 evra. Ob avtobusu so našli tudi njegovo odstranjeno elektronsko zapestnico in osebne dokumente, ki jih je med napadom izgubil. Moški je po napadu pobegnil. Tri dni pozneje pa so ga prepoznali v bližnjem lokalu, kamor je prišel na zajtrk.

Po pripovedovanju zaposlene je v lokal vstopil povsem mirno, sedel in si naročil zajtrk, kot da se ne bi zgodilo nič nenavadnega. Prepoznali so ga zaposleni in gostje, ki so obvestili policijo. Karabinjerji so ga prijeli, od takrat je v priporu.

Izkazalo se je, da so italijanski organi nasilje v družini obravnavali že pred usodnim napadom. Aprila so El Messaoudija aretirali zaradi nasilja in povzročitve telesnih poškodb svoji ženi v njunem domu. Odredili so mu odstranitev iz družinskega stanovanja in prepoved približevanja družinskim članom, nadzor pa naj bi zagotavljala elektronska zapestnica. Tožilec v Terniju je pojasnil, da elektronska zapestnica ženske v danih okoliščinah ne bi mogla pravočasno zaščititi. Alarm bi se namreč sprožil šele, ko je bila ženska že na avtobusu, takrat pa bi bilo za posredovanje prepozno.

Moškega so po majskem napadu obravnavali zaradi suma poskusa umora ženske z več oteževalnimi okoliščinami. Po njeni smrti se pričakuje, da se bo njegova pravna kvalifikacija kaznivega dejanja zaostrila. Smrt 44-letnice je pretresla tudi lokalno skupnost, saj je ženska veljala za prijetno in delavno. Predsednica dežele Umbrija Stefania Proietti je dogodek označila za tragedijo, ki je globoko prizadela celotno regijo.