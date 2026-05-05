Grozljivka! Krokodil požrl lastnik hotela, v želodcu našli še vsaj šest parov čevljev (VIDEO)

V Komatipoortu v Južni Afriki so oblasti po nevarni operaciji, ki je vključevala spuščanje policista iz helikopterja v krokodilov polno reko Komati, našle človeške ostanke. Dogodek je povezan z izginotjem Gabriela Batiste, 59-letnega lastnika hotela, ki ga je prejšnji teden odnesla hudourniška voda. Iskalne ekipe so več dni sledile krokodilu, za katerega verjamejo, da je pojedel izginulega. Žival, dolgo več kot 4,5 metra, in težko približno 500 kilogramov, so nazadnje našli na majhnem otoku v reki. Ker je kazala znake nedavnega prehranjevanja in se ni odzvala na zvoke dronov ali helikopterja, so jo uspavali.

Kapitan Johan »Pottie« Potgieter iz Južnoafriške policije se je prostovoljno lotil nevarne naloge. Obesili so ga na vrv pod helikopter in ga spustili ob truplo krokodila, ki ga je pritrdil s pasom. Nato so oba dvignili v zrak in prepeljali v narodnem parku Kruger. Tam so forenzični strokovnjaki v želodcu krokodila odkrili dve roki, dele rebrnega koša in prstan, za katerega domnevajo, da je pripadal Batisti. Trenutno potekajo DNK analize, da bi potrdili identiteto ostankov, pri čemer oblasti niso izključile možnosti, da so ljudje morda postali plen še drugih krokodilov.

Poleg tega so v želodcu našli vsaj šest parov čevljev različnih velikosti in slogov, kar odpira vprašanja o morebitnih drugih pogrešanih osebah. Policija poskuša čevlje povezati z izginotji lokalnih prebivalcev. Upravnik južnoafriške policije, generalmajor Puleng Dimpane, je pohvalil pogum Potgietra: »Kapitan Potgieter je tvegal lastno življenje ... kar kaže na neomajno predanost članov SAPS službi in zaščiti ljudi, tudi pred nevarnostjo.« Iskanje morebitnih dodatnih ostankov in identifikacija še potekata, medtem ko oblasti usklajujejo nadaljnje preiskave v regiji.