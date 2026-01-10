  • Delo d.o.o.
PRETRESLJIV PRIMER

Grozljivka: Moški oskrunil pokopališče in ukradel več kot 100 človeških lobanj

Preiskava je razkrila srhljivo zbirko posmrtnih ostankov, osumljenca pa so prijeli med prenašanjem mumificiranih otroških okostij.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 10. 1. 2026 | 16:22
2:26
A+A-

Moški iz ameriške zvezne države Pennsylvania je obtožen obsežne kraje in oskrunitve grobov, potem ko je policija pri njem odkrila več kot sto človeških lobanj ter številne druge posmrtne ostanke. Jonathan Gerlach (34) je bil aretiran na pokopališču Mount Moriah Cemetery, v predmestju Philadelphia, ko je pri sebi nosil torbo z mumificiranimi ostanki otrok in več človeškimi lobanjami, poročata Sky News in hrvaški Index. Kasnejša preiskava je policiste pripeljala še do njegovega doma in skladiščne enote, ki jo je imel v najemu. Tam so našli dolge kosti, mumificirane roke in stopala, razpadajoča trupla ter predmete, izdelane iz kosti. »Ostanki so bili v zelo različnih stanjih. Nekateri so bili dobesedno obešeni, drugi delno sestavljeni, spet tretji zgolj lobanje, zložene na policah,« je povedal okrožni tožilec okrožja Delaware Tanner Rouse.

Iz grobov ukradel tudi nakit in srčni spodbujevalnik

Preiskava se je začela po seriji vlomov na pokopališču Mount Moriah, ki se razprostira na približno 160 hektarih in je zadnje počivališče okoli 150.000 pokojnikov. Po navedbah policije je Gerlach načrtno vlamljal v starejše mauzoleje in podzemne grobnice, pri čemer je poškodoval kamnite plošče, da bi prišel do posmrtnih ostankov. Oblasti so sporočile, da so med zaseženimi predmeti našli tudi nakit, za katerega domnevajo, da izvira iz grobov. V enem od primerov je bil na ostankih še vedno nameščen srčni spodbujevalnik. Motiv za krajo posmrtnih ostankov, med katerimi so nekateri stari več sto let, za zdaj ostaja nepojasnjen. Po sodnih dokumentih je priznal krajo približno 30 človeških ostankov. Tožilstvo mu očita okoli 300 kaznivih dejanj, med njimi tatvino, prejemanje ukradene lastnine in zlorabo trupla. Poleg tega je obtožen še več deset dodatnih kaznivih dejanj oskrunitve javnega spomenika, svetega predmeta in zgodovinskega grobišča. Oblasti je na sistematično oskrunitev grobov opozorila neprofitna organizacija, ki skrbi za ohranjanje pokopališča, je potrdil župan kraja Yeadon, Rohan Hepkins.

