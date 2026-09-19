Hrvaška farma groze in gnusa: živali naj bi spolno zlorabljali, za »storitve« pa mastno zaračunavali (VIDEO)

Pretresljiv primer s farme na območju Slavonskega Broda, kjer naj bi več moških spolno zlorabljalo pse in domače živali, je pred skoraj dvema letoma šokiral Hrvaško. Primer zdaj dobiva tudi zakonodajne posledice: spolno izkoriščanje živali naj bi postalo samostojno kaznivo dejanje, za najhujšo obliko pa je predvidenih do osem let zapora.

Kot poroča Dnevnik.hr, so na kmetiji našli izstradane, izmučene in travmatizirane pse. Njihovo stanje naj bi bilo tako hudo, da se živali ob prihodu reševalcev niso niti oglašale. »Mikročip psa je bil registriran na ime Pica, kar bi moralo biti zgovorno tudi tistim, ki so ga pod tem imenom čipirali,« je za oddajo Preverjeno povedala Sanja Šaravanja iz zavetišča Srce za šapice.

Posnetke našli povsem po naključju

Preiskovalci naj bi zaradi primera ovadili oziroma osumili tri moške. Sumijo jih spolnega zlorabljanja psov, kokoši, telet in prašičev. Primer pa naj bi policija odkrila praktično po naključju. Enega od osumljencev so namreč prijeli v preiskavi zaradi pedofilije, ob pregledu njegovega mobilnega telefona pa naj bi našli tudi posnetke zlorab živali.

Še bolj pretresljive so navedbe, da naj ne bi šlo zgolj za posamezne primere. Preiskovalci sumijo, da je obstajala širša skupina ljudi, ki je prihajala na podeželsko posestvo zaradi spolnega zlorabljanja živali. Za takšne »storitve« naj bi plačevali visoke zneske. Med osumljenimi je tudi 75-letni lastnik kmetije. Po izteku pripora so osumljence izpustili na prostost, v prihodnjih tednih pa naj bi se sojenje nadaljevalo.

Osumljenci naj bi organizirali posilstva tudi za druge moške.

Po zdaj veljavni zakonodaji jim zaradi načina pravne opredelitve očitanih dejanj po navedbah Dnevnika.hr grozijo največ tri leta zapora. Prav primer iz Slavonije pa je postal eden od povodov za zaostritev zakonodaje.

Za najhujšo obliko do osem let zapora

Hrvaška vlada je v zakonodajni postopek poslala spremembe kazenskega zakonika, s katerimi uvaja novo kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja živali. Predlagana kazen za osnovno obliko znaša od šest mesecev do pet let zapora. Če bi bilo dejanje storjeno zaradi pridobivanja premoženjske koristi, pa bi lahko storilcu grozilo od enega do osmih let zapora. Predvidena je tudi strožja ureditev drugih oblik mučenja in zlorab živali.

Dokazovanje takšnih dejanj je lahko izjemno zahtevno. Veterinarski izvedenec Krešimir Sever je pojasnil, da poškodbe na živali niso vedno jasno vidne, zlasti če je od domnevne zlorabe minilo že nekaj časa. Med možnimi znaki so poškodbe reproduktivnega trakta, podplutbe in drobne poškodbe tkiva.

Primer, ki je na Hrvaškem sprožil ogorčenje, tako še zdaleč ni končan. Osumljenci se bodo morali znova pojaviti pred sodiščem, medtem pa bi pretresljiva zgodba s slavonske kmetije lahko pomembno spremenila način, kako bo hrvaška zakonodaja v prihodnje obravnavala spolne zlorabe živali.