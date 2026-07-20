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Grozljivka na Krku: na plaži strela udarila v žensko, ki je postavljala senčnik

V enem od kampov na hrvaškem otoku Krk se je zgodila huda nezgoda. Po navedbah očividcev je strela udarila v obiskovalko plaže, ki je v času udara v rokah držala senčnik.
Slika je simbolična. FOTO: Pixsell
Slika je simbolična. FOTO: Pixsell
G. P.
 20. 7. 2026 | 12:05
 20. 7. 2026 | 12:09
1:06
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»Žensko je strela zadela, medtem ko je nosila senčnik. Najprej so jo oživljali reševalci, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v Reko,« je za hrvaški portal 24sata povedal očividec. Helikopter nujne medicinske pomoči jo je prepeljal v Klinični bolnišnični center Reka. Iz bolnišnice so za hrvaške medije potrdili, da so jo sprejeli na skupni urgentni bolnišnični oddelek, kjer so jo oskrbeli, nato pa so jo morali premestiti na oddelek za intenzivno nego.

»Pacientka je bila pregledana in se trenutno nahaja na enoti intenzivnega zdravljenja, kjer izvajajo vse potrebne postopke zdravljenja,« so še sporočili iz KBC Reka. Njeno zdravstveno stanje za zdaj ni znano, o okoliščinah nesreče pa bo v kratkem znano več.

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