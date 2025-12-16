Grozljivka na šoli: 15-letnik z nožem ubil učenca (10), varnostnika porezal (VIDEO)

V napadu na šoli v kraju Odincovo na obrobju Moskve je umrl desetletni učenec, ki je podlegel poškodbam, potem ko je 15-letnik z nožem napadel njega in varnostnika, je sporočila ruska policija.

Motiv napada ni znan

Ruski preiskovalci so povedali, da so 15-letnega napadalca aretirali, in napovedali preiskavo. V napadu je bilo ranjenih še več ljudi, je sporočila regionalna zagovornica otrokovih pravic Ksenia Mihonova, podrobnosti pa ni podala. Prav tako za zdaj ni znan motiv za napad.

Še en napad že včeraj

Podoben incident se je po navedbah ruskih medijev zgodil v ponedeljek v Sankt Peterburgu, kjer je učenec devetega razreda v šoli z nožem napadel 29-letno učiteljico, domnevno zaradi slabe ocene. Nato je skušal storiti samomor, vendar mu je policija to preprečila. Učiteljico so odpeljali v bolnišnico na zdravljenje, drugih poškodovanih pa ni bilo.

Pristojne oblasti v Sankt Peterburgu so v luči napada med drugim naročile vodjem izobraževalnih ustanov, naj okrepijo varnostne ukrepe.