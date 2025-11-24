Grozljivka na šolskem izletu! Medved napadel raztrgal šolsko skupino, med ranjenimi kar 11 otrok

V petek je medvedka napadla šolsko skupino na pohodu v gozdu v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Zver je ranila kar 11 udeležencev pohoda. »Skupina se je ustavila ob poti v bližini naselja, ko je iz gozda prišel medved grizli in napadel,« je na družbenih omrežjih zapisal inšpektor Kevin Van Damme iz Službe za varstvo narave Britanske Kolumbije. »Učiteljem je uspelo medveda odgnati s pomočjo solzivca in zvočne naprave za medvede.«

Med ranjenimi so učenci četrtega in petega razreda. Dva sta v kritičnem stanju, dva huje poškodovana, sedem pohodnikov z lažjimi poškodbami pa so oskrbeli na kraju dogodka. Napad se je zgodil v kraju Bella Coola, kraju s približno 2000 prebivalci več kot 600 kilometrov severno od Vancouvra. Ministrica za okolje in parke Britanske Kolumbije Tamara Davidson je učitelje, ki so se postavili po robu medvedu, označila za prave junake.

Učiteljem je uspelo medveda odgnati s pomočjo solzivca in zvočne naprave.

Medvedko z dvema mladičema so v petek še vedno iskali, pri čemer predvidevajo, da je bila žival že prej poškodovana. »Moram poudariti, kako nevarno je, ker je medved še vedno na prostosti,« je dejal inšpektor Kevin Van Damme. »Storili bomo vse, kar je v naši moči, da medveda izsledimo in ujamemo.« Van Damme, ki pri službi za varstvo narave dela skoraj 25 let, je dejal, da je to prvič v njegovi karieri, da je grizli skupino napadel na tak način.

Inšpektor Kevin Van Damme iz Službe za varstvo narave Britanske Kolumbije v 25 letih ne pomni takšnega napada. FOTO: Zaslonski posnetek

Napadi grizlijev v tej provinci so redki, toda v zadnjih mesecih so iz Britanske Kolumbije poročali o treh tovrstnih dogodkih. Eden od treh incidentov, ki so se zgodili po septembru, je bil smrten: lovca Joeja Pendryja je pokončala medvedka z dvema velikima mladičema.