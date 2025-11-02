Na vlaku zabodla potnike, devet ljudi v smrtni nevarnosti: »Prizori so grozljivi« (VIDEO)

Veliko Britanijo je pretresel grozljiv napad. Po napadu v soboto zvečer na vlaku je v bolnišnici 10 ljudi, od katerih jih je 9 utrpelo smrtno nevarne poškodbe, navaja BBC.

FOTO: Justin Tallis Afp

Britanska policija je prvi klic o napadu na vlak, ki je vozil iz Doncasterja proti King's Crossu, prejela ob 19:39 po lokalnem času, nakar so prispeli na kraj zločina in aretirali dva moška, ​​pišejo britanski mediji.

»Na vlaku je bila prava panika«

Priče opisujejo, da sta moška napadala vse pred seboj. Ko je eden izmed moških skušal zabosti mlajšo deklico, jo je pred napadom rešil starejši potnik. Napadalec ga je huje poškodoval po vratu in glavi, je povedal Olly Foster. »Na vlaku je bila prava panika.«

Kasneje je bilo objavljeno, da je v bolnišnici deset ljudi, devet ljudi jih ima smrtno nevarne poškodbe, piše BBC.

Policija je potrdila, da so na kraj dogodka poslali tudi protiteroristične sile, je dodal BBC.

Oglasil se je tudi britanski premier Keir Starmer, ki je incident označil za »zelo zaskrbljujoč«.

»Slišim poročila o grozljivih prizorih na vlaku v Huntingdonu v Cambridgeshiru. Policija Cambridgeshira je na kraju dogodka in dve osebi sta bili aretirani,« je zapisal.