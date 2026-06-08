Na družinskem festivalu ustreljenih 12 ljudi

V ameriškem Ohiu se je veselje ob priljubljenem poletnem festivalu v trenutku spremenilo v grozo. V mestu Toledo je v soboto v bližini festivala Old West End odjeknilo streljanje, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi, dva sta v kritičnem stanju. Po poročanju NBC News so žrtve stare od 14 do 61 let, večina pa je dvajsetletnikov. Incident se je zgodil v soboto okoli 17.30 po lokalnem času ob koncu festivala in v bližini policistov, ki so na dogodku pomagali pri razhajanju obiskovalcev. Festival Old West End je eden največjih v regiji, letos pa je potekal že 51. Običajno privabi številne družine, obiskovalce, umetnike in prodajalce.

Več ur po streljanju ni bilo nobenega osumljenca pridržanega, je povedal namestnik načelnika policije v Toledu Joe Heffernan, uradniki pa so prosili ljudi, ki so bili na festivalu, naj posredujejo fotografije ali videoposnetke na svojih telefonih za morebitne sledi. Po prvih ugotovitvah policije naj bi streljala najmanj dva človeka. Domnevno sta streljala drug na drugega, pri tem pa zadela več naključnih mimoidočih oziroma obiskovalcev prireditve. Policija je območje po streljanju zavarovala, preiskava se nadaljuje.

14 let je stara najmlajša žrtev.

»Zelo sem zaskrbljen zaradi razmer v Toledu nocoj. Poletni festivali bi morali biti varni prostori, kjer lahko družine preživijo čas skupaj brez strahu pred nasiljem,« je v izjavi dejal guverner Ohia Mike DeWine. Župan Toleda Wade Kapszukiewicz je obsodil nasilje. »To je žalosten dan za našo skupnost. Festival, ki je bil več kot 50 let ponos našega mesta, je postal prizorišče nasilnega zločina, ki je v naši državi žal preveč pogost,« je komentiral. Gasilska poveljnica Allison Armstrong je povedala, da je bilo zaradi zaprtih cest in prometa ljudi, ki so zapuščali festival, težko priti do bolnišnice, vendar je reševalcem v eni eni uri uspelo prepeljati vse ranjence s kraja dogodka.