  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNO

Grozljivka pri Leskovcu: Dalibor (43) pokončal partnerko (36), nato sodil še sebi

Njuni trupli so našli zjutraj.
Policija je zavarovala kraj tragedije (simbolična fotografija). FOTO: Aleksandar Nalbantjan/Gettyimages
Policija je zavarovala kraj tragedije (simbolična fotografija). FOTO: Aleksandar Nalbantjan/Gettyimages
S. N.
 4. 11. 2025 | 18:32
0:55
A+A-

V srbskem kraju Pečenjevce blizu Leskovca se je sinoči zgodila pretresljiva dvojna tragedija. Po poročanju Kurirja naj bi 43-letni Dalibor D. najprej ubil svojo zunajzakonsko partnerko, 36-letno K. G. iz Leskovca, nato pa si sodil še sam.

Njuna trupla so našli šele danes zjutraj, potem ko so ju svojci in prijatelji pogrešali in sprožili iskalno akcijo.

Tragični dogodek so potrdili tako na leskovški policiji kot na višjem sodišču v Leskovcu. Tožilstvo zadeve za zdaj ne želi komentirati.

Razlogi, ki so privedli do krvavega dejanja, za zdaj ostajajo neznani. Policija je kraj tragedije zavarovala, preiskava pa še poteka.

Več iz teme

umorsamomorSrbija
ZADNJE NOVICE
19:06
Lifestyle  |  Stil
OBLIKA MANIPULACIJE

Kako pri partnerju prepoznati prazne obljube?

Vsakemu od nas kdaj ne uspe uresničiti kakšne obljube, a ko se to konstantno ponavlja, zlasti v partnerskem odnosu, je znak za alarm.
Barbara Kotnik4. 11. 2025 | 19:06
18:58
Bulvar  |  Zanimivosti
NOČNA DRAMA NA NEBU

Tujci na obisku? Skrivnostni objekt zdaj viden z Zemlje!

NASA prikriva resnico? Je nezemeljski objekt pred našimi očmi?
4. 11. 2025 | 18:58
18:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Grozljivka pri Leskovcu: Dalibor (43) pokončal partnerko (36), nato sodil še sebi

Njuni trupli so našli zjutraj.
4. 11. 2025 | 18:32
18:20
Bulvar  |  Domači trači
ONLYFANS IN DENAR

Mlada Slovenka s platforme za odrasle se je javno izpostavila, Lucija razkrila zaslužek (VIDEO)

»Poznam dekleta, ki so v enem letu zaslužila 83 milijonov,« mirno pove.
4. 11. 2025 | 18:20
18:16
Novice  |  Slovenija
PROTIUSTAVNOST

Strinjanje voznika z rezultatom alkotesta v Sloveniji ni več dovolj, potreben dodaten preizkus z zanesljivo metodo

Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v letu dni.
4. 11. 2025 | 18:16
18:15
Bulvar  |  Glasba in film
PRIJETNO PRESENETILI DOMAČINI

Na ptujskem festivalu tri nagrade za Ansambel Opev

Na ptujskem festivalu so prijetno presenetili domačini iz Kicarja pri Ptuju. Njihov valček Rekla si sta kot najboljšega prepoznala komisija in občinstvo.
Mojca Marot4. 11. 2025 | 18:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki