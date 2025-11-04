Grozljivka pri Leskovcu: Dalibor (43) pokončal partnerko (36), nato sodil še sebi

V srbskem kraju Pečenjevce blizu Leskovca se je sinoči zgodila pretresljiva dvojna tragedija. Po poročanju Kurirja naj bi 43-letni Dalibor D. najprej ubil svojo zunajzakonsko partnerko, 36-letno K. G. iz Leskovca, nato pa si sodil še sam.

Njuna trupla so našli šele danes zjutraj, potem ko so ju svojci in prijatelji pogrešali in sprožili iskalno akcijo.

Tragični dogodek so potrdili tako na leskovški policiji kot na višjem sodišču v Leskovcu. Tožilstvo zadeve za zdaj ne želi komentirati.

Razlogi, ki so privedli do krvavega dejanja, za zdaj ostajajo neznani. Policija je kraj tragedije zavarovala, preiskava pa še poteka.