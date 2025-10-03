  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA

Grozljivka pri sosedih: avto zletel v morje, štirje mrtvi! Tako so potapljači izvlekli trupla (FOTO)

Zgodilo se je v četrtek popoldne.
FOTO: David Jerkovic/Pixsell
FOTO: David Jerkovic/Pixsell
M. U.
 3. 10. 2025 | 09:22
 3. 10. 2025 | 10:26
1:33
A+A-

V četrtek popoldne so v grozljivi nesreči blizu Senja umrle štiri osebe. Kot navajajo hrvaški mediji, je okoli 16.28 z Jadranske magistrale v Bunici med Senjem in Novim Vinodolskim v morje zletel avtomobil.

V nesreči sta umrla dva moška in dve ženski

»Na kraj dogodka so bile takoj napotene vse reševalne službe, poklicani pa so bili tudi potapljači, ki so izvlekli dve ženski in dve moški trupli. Trupli so prepeljali na Inštitut za sodno medicino na Reki,« je povedala Maja Brozičević, tiskovna predstavnica policijske uprave Ličko-senjske županije.

»Potapljači so iz vode potegnili trupla«

Po prihodu na kraj dogodka so v morju našli avtomobil. »Ena oseba je takoj prišla na površje, potapljači pa so potegnili še tri trupla,« je povedal Dario Cindrić in dodal, da se je akcija končala zvečer. Na kraju dogodka so bile vse službe – reševalci, policija in mrliški oglednik.

Osebni avtomobil zapeljal s ceste, padel 70 metrov v globino in končal v morju.

Hrvaški mediji še dodajajo, da so avto najeli na letališču »Dr. Franjo Tuđman«, v Zagrebu, kar naj bi nakazovalo, da so bile žrtve verjetno tujci, vendar bo to uradno znano šele po obdukciji in ko bo ugotovljena njihova identiteta.

Več iz teme

nesrečatruploHrvaškasmrtpolicijatragična nesreča
ZADNJE NOVICE
10:45
Premium
Novice  |  Slovenija
PORTOROŽ

Solinsko blato postavilo temelje turizma (FOTO)

Mondeno obalno mesto praznuje 140. obletnico turističnih začetkov. Nekoč meka avstrijske, italijanske in srednjeevropske aristokracije.
Janez Mužič3. 10. 2025 | 10:45
10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
10:37
Lifestyle  |  Polet
VADBA DOMA

5 najboljših vaj za moč po 60. letu, ki ohranjajo vitalnost in zdravje

Zadnje raziskave kažejo, da je skrb za zdravje v tem obdobju ključna.
Miroslav Cvjetičanin3. 10. 2025 | 10:37
10:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
10:10
Bulvar  |  Glasba in film
HOLLYWOOD

Bo Tilly Norwood prva umetna filmska zvezda?

Umetna inteligenca buri duhove tudi v filmski industriji. Hollywoodska srenja ostro obsodila pojav nove »igralke«.
3. 10. 2025 | 10:10
09:52
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Feng šuj miti, ki jim ni treba verjeti – strokovnjakinja pojasnjuje, kaj res deluje

Troja vrata zapored? Število štiri? Strokovnjakinja Tanja Glažar pravi: pozabite na vraževerja – feng šuj je usmerjanje energije v našo dobrobit.
3. 10. 2025 | 09:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki