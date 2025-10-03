Grozljivka pri sosedih: avto zletel v morje, štirje mrtvi! Tako so potapljači izvlekli trupla (FOTO)

V četrtek popoldne so v grozljivi nesreči blizu Senja umrle štiri osebe. Kot navajajo hrvaški mediji, je okoli 16.28 z Jadranske magistrale v Bunici med Senjem in Novim Vinodolskim v morje zletel avtomobil.

V nesreči sta umrla dva moška in dve ženski

»Na kraj dogodka so bile takoj napotene vse reševalne službe, poklicani pa so bili tudi potapljači, ki so izvlekli dve ženski in dve moški trupli. Trupli so prepeljali na Inštitut za sodno medicino na Reki,« je povedala Maja Brozičević, tiskovna predstavnica policijske uprave Ličko-senjske županije.

»Potapljači so iz vode potegnili trupla«

Po prihodu na kraj dogodka so v morju našli avtomobil. »Ena oseba je takoj prišla na površje, potapljači pa so potegnili še tri trupla,« je povedal Dario Cindrić in dodal, da se je akcija končala zvečer. Na kraju dogodka so bile vse službe – reševalci, policija in mrliški oglednik.

Osebni avtomobil zapeljal s ceste, padel 70 metrov v globino in končal v morju.

Hrvaški mediji še dodajajo, da so avto najeli na letališču »Dr. Franjo Tuđman«, v Zagrebu, kar naj bi nakazovalo, da so bile žrtve verjetno tujci, vendar bo to uradno znano šele po obdukciji in ko bo ugotovljena njihova identiteta.