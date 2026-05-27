Grozljivka pri sosedih: dekle (25) ugrabili in posilili, sodelovala tudi ženska

Okrožno državno tožilstvo na Reki je vložilo obtožnico proti dvema moškima in ženski, ki jih sumijo, da so zasužnjili 25-letno žensko, jo spolno zlorabljali in pretepali ter ji zadali hude telesne poškodbe. Tožilstvo je po opravljeni preiskavi sporočilo, da je 52-letni moški obtožen treh hudih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, natančneje posilstvo, poleg tega pa še treh kaznivih dejanj masturbiranja pred otrokom, mlajšim od 15 let, in kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Obtožnica 18-letnega fanta in 37-letno žensko bremeni povzročitve hude telesne poškodbe in protipravnega odvzema prostosti.

Kazniva dejanja naj bi trojica izvršila oktobra in novembra lani v Primorsko-goranski županiji. 37-letni osumljenec je ob tem obtožen tudi povzročitve telesnih poškodb svojim otrokom. Kot piše Jutarnji list, naj bi omenjena trojica 25-letno žensko proti njeni volji zadrževala v njihovi hiši, kako dolgo, ni znano, 52-letnik jo je v tem času večkrat posilil, tudi v pričo mladoletnih otrok, vsi trije obtoženi pa so jo tudi pretepli, tako da so jo morali reševalci s hudimi poškodbami prepeljati v reško bolnišnico. Več podrobnosti za zdaj ni znanih.