Groza pri sosedih: moški (50) ustrelil najstnika, policija ga še išče

Običajno mirno dalmatinsko mesto Drniš je zavito v črnino. V noči na nedeljo je 50-letni moški na terasi družinske hiše ustrelil 19-letnega hrvaškega državljana, ki je kasneje zaradi poškodb umrl. Strelec je pobegnil, policisti pa ga še niso uspeli izslediti. Storilec je sicer policiji znan že od prej, piše portal 24sata, leta 2023 naj bi ga obravnavali zaradi kaznivega dejanja nedovoljene posesti, izdelave in nabave orožja in eksploziva.

Kot je izvedel Jutarnji list, je osumljenec K. A. sredi devetdesetih let tudi že moril. Na ulici je zabodel in nato pretepel mlado dekle iz soseske, zaradi česar je bil obsojen na 12 let zapora z obveznim psihiatričnim zdravljenjem. Kazen je odslužil, po tem, ko so ga izpustili, pa naj bi bilo, so za omenjeni časnik povedali domačini, le vprašanje časa, kdaj bo spet zagrešil zločin, po mestu naj bi celo pisal grafite, da bo spet ubijal.