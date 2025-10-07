  • Delo d.o.o.
GROZILI SO JI

Grozljivka pri sosedih: so najstniki posiljevali učiteljico?!

V Avstriji odmeva primer mladoletnih državljanov Iraka, Afganistana in Romunije, ki naj bi terorizirali žensko.
Nekateri od obtoženih naj bi bili člani mladoletniške tolpe. FOTO: Pablorebo1984/getty images
Nekateri od obtoženih naj bi bili člani mladoletniške tolpe. FOTO: Pablorebo1984/getty images
A. B.
 7. 10. 2025 | 19:45
2:50
A+A-

Od 14 do 17 let so stari fantje, ki naj bi med julijem 2024 in januarjem letos »mučili« eno od avstrijskih učiteljic. V ponedeljek so morali zaradi tega sesti na zatožno klop dunajskega deželnega sodišča. Gre za 15-letna Iračana in Afganistanca ter 17-letnega Romuna. Krivdo za očitana jim kazniva dejanja posilstva, spolne prisile in spolne zlorabe nemočne osebe so že zanikali.

Ves čas jo je zanimal le seks. Mene pa denar.

Začelo se je aprila lani, ko je učiteljica začela razmerje z nekdanjim učencem, ki je bil tesen prijatelj enega od glavnih obtožencev. Takrat 16-letni fant, kot je poročal avstrijski ORF, je privolil v odnos z žensko. Tega tožilstvo ne problematizira, saj učiteljica fanta takrat ni več poučevala.

V njeno stanovanje je nato maja lani 16-letnik pripeljal nekaj prijateljev, med njimi 15-letnega Iračana in 17-letnega Romuna. A ko sta skupaj s 15-letnim Afganistancem izvedela za spolno razmerje učiteljice z njenim nekdanjim učencem, sta ji začela groziti. Po prepričanju tožilstva naj bi jo najbolj teroriziral Iračan; med drugim ji je grozil, da bo objavil fotografije, posnete med srečanjem v njenem stanovanju.

Ženska se je seveda bala, da bi njeno razmerje s 16-letnikom, ki se je končalo še pred lanskim septembrom, prišlo v javnost, zato je najstnikom dovolila, da so lahko v njenem stanovanju prirejali zabave. Plačevala jim je tudi hrano, vožnjo s taksiji in tobačne izdelke. Najverjetneje jo je bilo še toliko bolj strah, saj naj bi nekateri obtoženci pripadali od 70- do 80-članski mladinski tolpi. Obtoženi trdijo, da so imeli z učiteljico sporazumen spolni odnos.

»Ves čas jo je zanimal le seks. Mene pa denar,« je trdil Iračan. Dodal je, da ji je »denar ukradel« vsakič, ko je bil v njenem stanovanju in se mu je ponudila priložnost. Da bi žensko izsiljeval, je zanikal, po drugi strani pa je priznal, da je 16. januarja letos vlomil v njeno stanovanje ter zanetil požar. Stanovanje je v celoti zgorelo. Sedemnajstletni Romun je obtožen, da je ženski ukradel hranilnik z 800 evri. Krivdo v celoti zavrača. Pojasnil je, da je o razmerju »povedal le dvema najboljšima prijateljema«, potem pa se je »govorica razširila«. Sodba bi bila lahko izrečena 20. oktobra.

Avstrijanajstnikiužiteljicaposilstvosodišče
