Grozljivka pri sosedih: sorodnici davil in ju skoraj ubil

Okrožno državno tožilstvo v Varaždinu je začelo preiskavo zoper 56-letnega moškega, ki ga sumijo, da je v začetku tega meseca poskušal umoriti dve sorodnici, piše portal 24sata. Zoper moškega so odredili pripor. Kot so za omenjeni portal sporočili z državnega tožilstva, obstaja utemeljeni sum, da je 56-letnik 4. decembra na območju Varaždina napadel ženski, s katerima je v sorodstvenem razmerju, pred tem pa ju je že dalj časa zlorabljal.

Najprej naj bi fizično napadel 29-letnico, jo zgrabil za vrat in začel daviti. Na pomoč ji je priskočila 52-letnica, a je tudi njo nasilnež zgrabil za vrat in jo začel daviti. Na srečo se je obema ženskama uspelo izviti iz njegovega prijema ter pobegniti na varno. Obvestili sta policiste, ki so moškega prijeli in ga z ovadbo zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj poskusa uboja privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zoper 56-letnika odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti in nevarnosti vplivanja na priče.