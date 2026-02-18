Grozljivka v Alpah: umrli trije ljudje, pokopal jih je snežni plaz

Poročali smo že, da je v severni Kaliforniji na gori Castle Peak plaz zasul skupino smučarjev. O podobni tragediji poročajo tudi iz avstrijskih Alp. Tam so danes v snežnih plazovih umrli trije ljudje, je sporočila policija. Samo na Tirolskem na zahodu Avstrije so v enem dnevu zabeležili več kot 30 plazov.

Zaradi močnega sneženja in dežja celotno območje Alp beleži eno najbolj smrtonosnih zimskih sezon.

V Fissu na Tirolskem se je na zaprtem smučišču sprožil plaz, ki je pod seboj pokopal 71-letnika, je sporočila tamkajšnja reševalna služba.

V dolini Navis, prav tako na Tirolskem, je življenje izgubil 44-letni nemški turni smučar. V smučarskem središču Sonnenkopf na Predarlskem, kjer je bila nevarnost plazov 4 na petstopenjski lestvici, je prav tako umrl turni smučar.

Črna statistika

Snežni plazovi v Avstriji in Italiji so v nedeljo že zahtevali pet življenj. Pod snežnim plazom na ledeniku Stubai na avstrijskem Tirolskem sta umrla dva avstrijska deskarja na snegu, ki sta smučala izven prog. Izven prog so smučali tudi trije Francozi, ki so umrli zaradi snežnega plazu na severu sosednje Italije.