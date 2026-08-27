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Grozljivka pozno zvečer! Z avtomobilom zapeljal v množico ljudi: umrla dva, vsaj sedem huje poškodovanih (FOTO, VIDEO)

Po trčenju je s kraja pobegnil, a so ga policisti kmalu izsledili in aretirali.
FOTO: Matthieu Clavel Afp
FOTO: Matthieu Clavel Afp
N. P.
 27. 8. 2026 | 09:21
 27. 8. 2026 | 09:45
1:44
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V mestu Caen na severozahodu Francije je v sredo pozno zvečer prišlo do hude nesreče. Moški je v bližini železniške postaje z osebnim vozilom zapeljal naravnost v skupino ljudi, pri čemer sta najmanj dve osebi izgubili življenje. Lokalni prefekt, predstavnik tamkajšnjih oblasti, David Claviere, je potrdil, da je sedem oseb huje poškodovanih, tri pa so utrpele lažje poškodbe. Po razpoložljivih podatkih so vse žrtve moški, stari med 17 in 40 let.

Dogodek se je zgodil okoli 22.15 po pretepu v bližnjem lokalu. Osumljenec se je po sporu odpeljal, nato pa se vrnil in z vozilom zapeljal med ljudi na tramvajski postaji nasproti železniške postaje. Po trčenju je s kraja pobegnil, a so ga policisti kmalu izsledili in aretirali v približno 20 kilometrov oddaljenem mestu Ouistreham. Pri identifikaciji vozila so bile ključnega pomena mestne nadzorne kamere. Gre za 26-letnika, rojenega v Rusiji, ki obveščevalnim službam do zdaj ni bil znan, policija pa ga je obravnavala le zaradi prometnih prekrškov.

Tožilstvo je že odprlo preiskavo zaradi suma umora in hude telesne poškodbe. Čeprav so preiskovalci poudarili, da je postopek šele na začetku, za zdaj ne obravnavajo terorističnega motiva. Župan Caena se je medtem zahvalil reševalnim in varnostnim službam za hitro posredovanje ter dogodek označil za hudo tragedijo.

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