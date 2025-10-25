Grozljivka v naselju: oče sina polil z bencinom

Pretresljivo! V sosednji hrvaški so aretirali moškega in po opravljenem ogledu kraja zločina ter končanem kriminalističnem preiskovanju kazensko ovadili za štiri kazniva dejanja - poskus umora, ogrožanje življenja in premoženja, nasilje v družini ter grožnjo z zažigom hiše dva dni prej.

Od hudih opeklin, ki jih je utrpel pred štirimi dnevi, ko ga je oče poskušal zažgati, je v bolnišnici v Sisku 25-letnik. Kot je sporočila sisaško-moslavaška policija, je 58-letni moški z 0,34 promila alkohola v krvi na območju hrvaškega naselja Gline zanetil pogonsko gorivo z namenom, da povzroči požar v prostoru hiše, v katerem sta bila njegov 25-letni sin in 51-letna žena.

Izbruhnil je požar, v katerem je sin utrpel hujše telesne poškodbe. Mati mladeniča, ki je vse to videla, je sina izvlekla iz hiše in mu slekla goreča oblačila. Nemudoma je bil prepeljan v bolnišnico na zdravljenje poškodb. V nadaljnjih pogovorih z žrtvami se je razkrilo, da je osumljeni od leta 2022 do 18. oktobra 2023 ženo in sina pogosto verbalno nadlegoval ter izvajal nasilje v družini, prejšnji teden pa je 51-letnici celo grozil s smrtjo, poroča Jutarnji list.