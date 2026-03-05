Grozljivka v okolici Poreča, v hiši našli tri trupla

Grozljivka pri sosedih, saj so v hiši v naselju Filipini v okolici Poreča, našli tri trupla, poroča istrska policija.

»Trupla so v stanju delnega razkroja,« so za dnevnik. hr povedali na policiji.

V teku je ogled kraja dogodka, s katerim bodo ugotovili vse okoliščine. Glede na stanje, v katerem so bila trupla najdena, je za zdaj težko reči, ali je dogodek povezan z nasiljem ali ne.

Na kraju dogodka je tudi pristojni državni tožilec.