Grozljivka v okolici Poreča, v hiši našli tri trupla

Galerija
Grozljivka pri sosedih, saj so v hiši v naselju Filipini v okolici Poreča, našli tri trupla, poroča istrska policija.
»Trupla so v stanju delnega razkroja,« so za dnevnik. hr povedali na policiji.
V teku je ogled kraja dogodka, s katerim bodo ugotovili vse okoliščine. Glede na stanje, v katerem so bila trupla najdena, je za zdaj težko reči, ali je dogodek povezan z nasiljem ali ne.
Na kraju dogodka je tudi pristojni državni tožilec.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.