Grozljivka v okolici Poreča: našli tri trupla, policija na terenu.

Policija je sporočila, da so v eni izmed hiš v Istri našli tri trupla. »V hiši v okolici Poreča so našli tri trupla. Ogled kraja dogodka še poteka, na kraju pa je tudi pristojni državni tožilec. Ugotavljajo se okoliščine dogodka,« so sporočili iz Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave istrske.

Kot poroča portal IstraIN, so trupla našli v družinski hiši v naselju Filipini nedaleč od Poreča. Po njihovih informacijah s terena so trupla v slabem stanju, kar bi lahko nakazovalo, da smrt ni nastopila danes, vendar te informacije za zdaj nihče ni uradno potrdil.

Jutarnji list navaja, da je policija obvestilo prejela potem, ko nekaterih oseb že nekaj časa niso videli, kar je med domačini povzročilo zaskrbljenost. Prav tako poročajo, da so trupla v polrazpadlem stanju, zato za zdaj še ni mogoče ugotoviti identitete umrlih. Po prvih neuradnih informacijah na kraju dogodka domnevno ni sledi, ki bi kazale na nasilno smrt.