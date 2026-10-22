Grozljivka v ordinaciji čez avstrijsko mejo: desetletje brez zdravniške licence, a še vedno izvajal posege

Na Dunaju je ta teden izbruhnil strašljiv zdravstveni škandal. Avstrijske oblasti so v ordinaciji v mestnem okrožju Favoriten naletele na vrsto hudih nepravilnosti, od zdravil s pretečenim rokom uporabe do nevarnih električnih napeljav. Najbolj skrb vzbujajoče pa je odkritje, da naj bi paciente zdravil 64-letni moški, ki že več kot desetletje nima dovoljenja za opravljanje zdravniškega poklica.

Kot poročajo avstrijski mediji, je do razkritja prišlo med torkovim nadzorom, 20. oktobra, pri katerem so sodelovali predstavniki mestnih oblasti, policije, zdravniške zbornice in organizacije za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu. Kar so našli za vrati ordinacije, je preseglo običajne administrativne nepravilnosti.

Od botoksa do obrezovanja

Moški, ki mu je bilo dovoljenje za opravljanje zdravniškega poklica odvzeto že pred več kot desetimi leti, naj bi kljub temu še naprej sprejemal paciente. Njegova ponudba naj bi segala od estetskih posegov z botoksom pa vse do obrezovanja. Preiskovalci sumijo tudi, da je nezakonito uporabljal zdravniški žig drugega zdravnika, ki je šele pred kratkim začel delati na istem naslovu. Oblasti za zdaj niso razkrile, koliko pacientov je moški obravnaval in koliko časa naj bi nezakonito opravljal posege. Primer preiskujejo zaradi suma hujše goljufije in kršitev zakonodaje, ki ureja opravljanje zdravniškega poklica.

Med pregledom prostorov so inšpektorji naleteli na številne higienske in varnostne pomanjkljivosti. Našli so zdravila in injekcijske brizge s pretečenim rokom uporabe ter že odprte stekleničke z zdravili, ki niso bile ustrezno shranjene. Odkrili so tudi zdravila, ki v Evropski uniji sploh nimajo dovoljenja za promet. Ta so zasegli. Posebej zaskrbljujoče je bilo tudi, da so bila nekatera zdravila shranjena v nezaklenjenem premičnem predalniku kar v čakalnici, kjer so bila prosto dostopna vsakomur.

Toda nepravilnosti se tu niso končale. V ordinaciji sploh ni bilo zakonsko predpisane opreme za nujno medicinsko pomoč, za več medicinskih naprav, med njimi elektrokardiograf oziroma EKG, pa niso mogli predložiti dokazil o opravljenih varnostnih pregledih. Inšpektorji so opazili še nevarne električne napeljave in vtičnice, ki so bile deloma iztrgane iz sten.

Zapečatili so celotno ordinacijo

Med nadzorom so ugotovili tudi primer dela na črno in neupravičenega prejemanja socialne pomoči na Dunaju. Celotno ordinacijo so uradno zapečatili, da bi preprečili nadaljnjo uporabo prostorov, pa so zamenjali celo ključavnice. Mestne oblasti so podale več prijav zaradi kršitev zdravniške zakonodaje, dunajska policija pa primer preiskuje tudi zaradi suma hujše goljufije.

Vodja dunajske skupine za nujne ukrepe Walter Hillerer je ob razkritju poudaril, da zdravniki opravljajo nepogrešljivo delo in uživajo posebno zaupanje ljudi, saj skrbijo za njihovo zdravje. »Ko ljudje poiščejo zdravniško pomoč, se morajo zanesti na to, da so v varnih rokah. To zaupanje je temelj našega zdravstvenega sistema in nikoli ne sme biti zlorabljeno,« je opozoril.

Avstrijske oblasti medtem nadaljujejo preiskavo, v kateri bodo morale razjasniti tudi, kako je lahko moški brez veljavnega dovoljenja tako dolgo opravljal zdravstvene posege brez, da bi ga ujel nadzor.