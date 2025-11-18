  • Delo d.o.o.
STRAŠNO

Grozljivka v osnovni šoli, 12-letnik zabodel dve leti starejšo deklico

Besedni spopad se je sprevrgel v krvavi napad.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
N. B.
 18. 11. 2025 | 19:45
 18. 11. 2025 | 19:45
A+A-

V eni od osnovnih šol v kosovskem Prizrenu se je danes zgodil incident. 12-letnik je z ostrim predmetom napadel 14-letnico in jo večkrat ranil, poroča Blic. Dogodek je po navedbah tamkajšnjih medijev sprožil pravo paniko med učenci in učitelji.

Po prvih informacijah je do nasilja prišlo po kratki, a zelo napeti besedni izmenjavi med mladoletnikoma. Zakaj je sploh prišlo do spora, preiskovalci še ne razkrivajo. Znano je le, da je deček med prerivanjem posegel po ostrem predmetu in večkrat zabodel deklico.

Policija reagirala takoj

Novico je potrdila tudi tamkajšnja policija. Kot zagotavljajo, so možje v modrem nemudoma po prejemu prijave prispeli na kraj in vključili vse pristojne službe, ki zdaj preiskujejo ozadje dramatičnega dogodka.

Osumljenega 12-letnika so na policijsko postajo pripeljali člani njegove družine, tam pa so policisti z njim opravili razgovor v navzočnosti strokovnih delavcev.

Ranjeno deklico so reševalci takoj odpeljali v Regionalno bolnišnico v Prizrenu. Zdravniki so jo sprejeli na urgenci, kjer so ji nudili nujno pomoč. Po do zdaj znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo, a po poročanju lokalnih medijev naj bi bile poškodbe resne.

