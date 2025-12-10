Grozljivka v parku: prosilca za azil zlorabila 15-letnico

Afganistanska najstnika, ki sta lani sama prispela v Združeno kraljestvo in zaprosila za azil, sta bila obsojena na dolgi zaporni kazni zaradi posilstva 15-letne deklice v osrednji Angliji. Najstnika, oba stara 17 let, sta žrtev napadla 10. maja v parku v mestu Leamington Spa, ki leži nekaj deset kilometrov jugovzhodno od Birminghama. Opito dekle sta odvlekla od njenih prijateljev, so tožilci povedali na lokalnem sodišču. Sodišče je na obravnavi prikazalo videoposnetek, ki ga je žrtvi uspelo posneti med napadom in na katerem jo je slišati jokati in klicati na pomoč. Krivdo za napad sta na oktobrskem zaslišanju priznala, poroča BBC.

Deset let in osem mesecev za enega, devet let in deset mesecev zapora za drugega.

Med narokom za izrek kazni na sodišču v Warwicku je sodnica Sylvia de Bertodano odpravila omejitve poročanja o imenih in tudi fotografijah obdolžencev, čeprav sta najstnika. Eden od afganistanskih najstnikov, ki bo polnoleten v začetku leta 2026, je bil obsojen na 10 let in osem mesecev in ga po prestani kazni čaka izgon. Drugemu so dosodili devet let in deset mesecev zapora, pri čemer je sodnica pozvala vlado, naj tudi zanj priporoči izgon. Oba bosta prestajanje kazni začela v Zavodu za mladoletne prestopnike, v zapor pa ju bodo premestili pozneje.

Odvetnik prvega je povedal, da je njegova stranka v Veliko Britanijo prispela sama januarja, in to v svojem četrtem poskusu prečkanja Rokavskega preliva. Zagovornik drugega Afganistanca pa je pojasnil, da je prišel v Veliko Britanijo novembra lani, da bi pobegnil pred talibani, ki so ubili njegovega očeta, pripadnika afganistanske vojske. Zločini prosilcev za azil, zlasti spolni, so postali vroče politično vprašanje v Veliki Britaniji. Afganistanski državljan je prejšnji mesec priznal, da je posilil 12-letno deklico v Nenatonu v osrednji Angliji, Etiopijec pa je bil pridržan septembra, potem ko je bil obsojen zaradi spolnega napada na najstnico in še eno žensko v Eppingu, severno od Londona.