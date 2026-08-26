Grozljivka v porodnišnici: v požaru umrlo 15 novorojenčkov (VIDEO)

V požaru, ki je v sredo okrog 7. ure zjutraj izbruhnil v bolnišnici v pakistanski prestolnici Islamabad, je umrlo najmanj 15 novorojenčkov. Po prvih informacijah je požar izbruhnil zaradi okvare na klimatski napravi.

V času požara je bilo na porodnišničnem oddelku bolnišnice, 16 novorojenčkov. Po podatkih Geo TV pa naj bi zdravstvenim delavcem uspelo rešiti le enega dojenčka, 15 pa jih je izgubilo življenje.

Pakistanski premier Shehbaz Sharif je pristojnim organom naročil, naj nemudoma uvedejo preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine tragedije in morebitno odgovornost. »Odgovorne je treba poiskati in sprejeti najstrožje ukrepe,« so sporočili iz urada premierja.

Gre za enega najsmrtonosnejših požarov v bolnišnicah v Pakistanu v zadnjih letih. Državni zdravstveni sistem v tej državi se sicer že dolgo sooča s pomanjkanjem kadrov in preobremenitvijo, pristojni organi pa so večkrat opozorili na težave tudi pri upravljanju javnih zdravstvenih ustanov.