Grozljivka v prestolnici: petčlanska tolpa vstopila v stanovanje in jih prisilila v prenos 400.000 evrov v kriptovalutah

Policija je ovadila 50-letnika, ki je januarja letos skupaj še s štirimi storilci v stanovanju v središču Zagreba oropal štiri druge moške tako, da jih je prisilil k prenosu kriptovalut na digitalne denarnice s podatki, ki so jim jih posredovali roparji, škoda pa je ocenjena na kar 400.000 evrov.

Porezal ga je po roki

Osumljeni je po navedbah policije skupaj s štirimi za zdaj neznanimi moškimi 30. januarja zvečer prišel do stanovanja v središču Zagreba, v katerem so bili dva 26-letnika, 27-letnik ter 25-letni državljan Kazahstana.

Potem ko so vstopili v stanovanje, so jih roparji napadli ter jim zagrozili z nožem in strelnim orožjem ter zahtevali, naj jim kriptovalute prenesejo na digitalne denarnice s podatki, ki so jim jih dali oni.

Potem ko je 26-letnik storil, kar so osumljeni od njega zahtevali, so isto zahtevali tudi od 27-letnika, ki je to sprva zavrnil, zato ga je eden od neznanih osumljencev z nožem porezal po roki in mu zagrozil, da ga bo ubil, nakar je ta prenesel kriptovalute na zahtevano digitalno denarnico.

Policija navaja tudi, da so osumljeni ob verbalnih grožnjah oškodovancem odvzeli mobilne telefone, nakit in kriptoplačilne kartice, nato pa so pobegnili.