Grozljivka v prestolnici! Pogrešano našli umorjeno v grmovju, mož mrtev v stanovanju: »Nič ni kazalo, da bi se kaj takega lahko zgodilo«

Đurđico Alidini (43), ki so jo od torka popoldne pogrešali, so našli mrtvo, navajajo hrvaški mediji. Med preiskavo so policisti prišli v stanovanje v Vrapčah v Zagrebu, kjer je živela z družino, in tam našli truplo njenega moža Senada (41), ki se je zabodel.

Pogrešano našli umorjeno v grmovju

Pri preiskavi stanovanja so našli list papirja z opombami, med katerimi je bilo omenjeno območje Strmca Odranskega, kamor so se policisti odpravili z iskalnimi psi. Njeno truplo so, kot je izvedel Jutarnji list, našli odvrženo v goščavi ob gozdni poti in prekrito z listjem.

Odšla v trenirki Od trenutka, ko je izginila, so ljudje, ki so bili blizu Đurđici Alidini, sumili, da se ji je moralo nekaj zgoditi. Niso verjeli, da bi se po tem, ko je z mamo spila kavo v sosednji stavbi in, kot je povedala mami, šla domov nekaj skuhat in pobrati sina iz šole, samovoljno odpravila v neznano smer. Odšla je v trenirki, brez ključev od avtomobila ali dokumentov, ljudje, ki so jo poznali, pa so za Jutarnji list povedali, da to ne bi bilo v skladu z njenim značajem. Njen sin, ki hodi v srednjo šolo, je bil središče njenega sveta, zelo si je bila blizu z mamo in sestro, saj ju je videvala vsak dan. Đurđica je končala srednjo šolo in dobila službo takoj po koncu šolanja. Delala je v supermarketu, kjer sta delali tudi njeni dve najboljši prijateljici.

Kriminalisti domnevajo, da so jo zadavili v stanovanju in nato prepeljali na kraj, kjer so jo našli. Obe trupli so že prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminologijo, da bi z obdukcijo ugotovili natančen vzrok smrti.

Poročna priča umorjene: »Nič ni kazalo na to, da bi se kaj takega lahko zgodilo«

»Iz sebe sem in v šoku, nič ni kazalo na to, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Bila sva si blizu, nikoli se ni pritoževala, da v njunem zakonu ni kaj v redu, razen tega, da sta imela z možem, in to je bilo očitno, različni osebnosti. Đurđica je bila vesela, vedno nasmejana oseba, na vse je gledala pozitivno, bila je odprta in dostopna, rada je hodila z nami na kavo. Senad pa je bil, nasprotno, umaknjen in je zelo redko prihajal na obisk, raje je bil doma. Ampak to je bilo edino, o čemer je govorila, nikoli ni omenila nobenega nasilja. Celotna situacija je grozna, Đurđice ni več, otrok pa je starša izgubil na isti dan,« za Jutarnji list razkrila Vesna Matejaš Pazman, poročna priča Senada in Đurđice.

»Nič ni kazalo na to, da bi se kaj takega lahko zgodilo« FOTO: Facebook

Potem ko je bilo izginotje Đurđice javno objavljeno na hrvaškem portalu za iskanje pogrešanih, so številni prijatelji in znanci delili informacijo v upanju, da jo bodo našli živo in zdravo, a se to žal ni zgodilo. Danes družini izrekajo sožalje ...