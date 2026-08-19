Grozljivka v šotoru: medved pred zaročencem odvlekel Snežano in jo ubil – pravkar jo je zasnubil

O grozljivem napadu zveri poročajo iz Rusije. Snežana Koroljova, 29-letna Rusinja, je umrla po napadu medveda med kampiranjem v vasi Arti­baš v ruski pokrajini Altaj. Medved je 29-letnico potegnil iz šotora, medtem ko je spala z zaročencem, jo odvlekel v gozd in tam ubil. Po napadu je truplo odvlekel čez reko Bijo, kjer ga je nameraval zakopati.

Lovci čuvaji in policija so streljali v zrak, da bi žival prestrašili, vendar ni reagirala. Zaradi pravil, ki omejujejo uporabo strelnega orožja v naseljenih območjih, menda niso smeli streljati na medveda.

»Ni je hotel izpustiti in jo je odvlekel čez reko. Grozno je. Njen fant je v šoku. Pravkar jo je zasnubil,« je povedala priča Alina.

Še en napad prej

Krajevni prebivalci pravijo, da po kraju redno tava okoli 20 medvedov ter da je tista noč še ena turistka za las ušla srečanju z istim medvedom.

»Srečale sva ga iz oči v oči. Sestra je padla in se po tleh plazeč zatekla v kočo,« je povedala sestra dekleta, ki je napad preprečila.

Po navedbah lokalnih medijev je medved še vedno na prostosti. V kraju so razglasili desetdnevno stanje pripravljenosti, je navedel The Sun.