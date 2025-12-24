Grozljivka v Španiji! Moška nelegalno bivala v hiši, ko so ju hoteli izseliti, sta dve osebi pretepla do smrti

V pretepu na stanovanjskem območju na jugovzhodu Španije sta v ponedeljek umrla dva nemška turista, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila španska policija. Tretjega Nemca pa naj bi hudo poškodovanega odpeljali v bolnišnico. Policija je danes aretirala osumljenca. Neuradno naj bi šlo za poljska državljana. Domnevna storilca sta se po poročanju lokalnih medijev po pretepu zaprla v hišo blizu mesta Elche in se kljub večurnim pogajanjem policiji nista prostovoljno predala. Po 20-urah so posebne policijske enote na silo vstopile v hišo in ju aretirale, navaja dpa.

Policijo je o incidentu obvestil nek stanovalec, ki je opazil, da naj bi iz hiše odnašali nekaj, kar se mu je zdelo kot truplo. Telesi na smrt pretepenih Nemcev so policisti v ponedeljek zvečer odkrili na ulici. Vzrok pretepa naj bi bila uporaba hiše, ki naj bi bila last prijatelja treh Nemcev. Poljaka naj bi v hiši stanovala nelegalno, Nemci pa naj bi ju poskušali izseliti, poroča španski časopis El Pais.

Vhod v hišo, zavarovan s policijskim trakom. FOTO: Pablo Miranzo Afp

Policija je v zvezi s primerom aretirala dva osumljenca. FOTO: Pablo Miranzo Afp