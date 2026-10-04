Grozljivka v Srbiji: sin materino truplo razkosal in skril v zamrzovalnik

Primer, ki je pretresel Srbijo, dobiva vse bolj srhljive razsežnosti. Policija je v okolici Novega Bečeja prijela 40-letnega M. S., potem ko so v hiši našli truplo njegove 69-letne matere. Po uradnih navedbah je osumljen umora, odrejeno pa mu je bilo 48 ur pridržanja, nato naj bi ga s kazensko ovadbo privedli na Višje javno tožilstvo v Zrenjaninu. Pokojna je bila upokojena zdravnica tamkajšnjega zdravstvenega doma, ki naj bi prišla na obisk k sinu. Po poročanju medija Blic so bili deli njenega telesa skriti v zamrzovalniku družinske hiše.

Stari znanec policije

Srbski mediji razkrivajo, da je bil osumljeni policiji in pravosodju znan že pred zverinskim zločinom. Proti njemu naj bi bili v preteklosti že vloženi dve kazenski prijavi zaradi nasilja v družini. Prvič naj bi bil obsojen pogojno, saj je bilo ugotovljeno, da je dejanje storil v stanju neprištevnosti. Ko naj bi se nasilje ponovilo, pa mu je bilo odrejeno zdravljenje v zaporniški bolnišnici. Po določenem času so ga po zdravniški presoji in z dovoljenjem sodišča iz ustanove izpustili, zdravljenje pa naj bi nadaljeval na prostosti. Vmes je umrl njegov oče, za sina pa naj bi nato skrb prevzela mati.

Sosedje so za srbske medije pokojno opisali kot spoštovano zdravnico, za njenega sina pa trdijo, da je imel že dlje časa težave in da se je pogosto prepiral z očetom. Njihove navedbe o njegovem vedenju in domnevni uporabi drog so pričevanja sosedov in ne ugotovitve policije.

Kaj točno se je zgodilo z žensko, bo pokazala obdukcija

Okoliščine smrti zaenkrat še niso dokončno pojasnjene. Truplo so poslali na obdukcijo na Zavod za sodno medicino v Novem Sadu, kjer naj bi ugotovili natančen vzrok smrti. Preiskovalci ne izključujejo možnosti, da je ženska najprej umrla naravne smrti, nato pa je bilo njeno truplo razkosano in spravljeno v zamrzovalnik. Obdukcija pokazala, ali so bile zanjo usodne poškodbe, morebitno izstradanje ali kaj tretjega.