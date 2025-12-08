  • Delo d.o.o.
ZAVZELI ŠE NAFTNO POLJE

Grozljivka v Sudanu! V napadu na vrtec ubitih 114 ljudi, to pa še ni vse

Med ubitimi je bilo kar 63 otrok.
Člani Rdečega polmeseca in predstavniki oblasti v Kartumu odnašajo vrečo za trupla med izkopom posmrtnih ostankov iz začasnih grobišč v šolah ter njihovim prenosom na javna pokopališča. FOTO: Ebrahim Hamid Afp
Člani Rdečega polmeseca in predstavniki oblasti v Kartumu odnašajo vrečo za trupla med izkopom posmrtnih ostankov iz začasnih grobišč v šolah ter njihovim prenosom na javna pokopališča. FOTO: Ebrahim Hamid Afp
N. P.
 8. 12. 2025 | 19:23
 8. 12. 2025 | 22:27
2:18
A+A-

Sudan pretresa grozljiv napad na otroke in zdravstveno osebje. V kraju Kalogi v zvezni državi Južni Kordofan so paravojaške Sile za hitro podporo (RSF) minuli teden z droni udarile po vrtcu in bolnišnici. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da je bilo v napadih ubitih 114 ljudi, med njimi kar 63 otrok. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je napad označil za »nesmiseln« in na omrežju X posebej opozoril, da so bili tarča tudi reševalci, ko so poskušali ranjene prepeljati iz vrtca v bolnišnico. WHO je letos v osrednjem delu Sudana zabeležila že 63 napadov na zdravstvene ustanove, v katerih je umrlo 1611 ljudi, ranjenih pa je bilo 259. Zdravniki brez meja so za AFP ostro obsodili obe sprti strani in jih pozvali, naj zdravstvenim in humanitarnim delavcem zagotovita zaščito in dostop do prebivalcev.

Sudanka Awadeya, razseljenka, ki so jo pred tem zadrževale paravojaške sile RSF, v taborišču za razseljene v Tawili v Severnem Darfurju nosi posodo z vodo, potem ko je zbežala iz Al Faširja. FOTO: Mohammed Jamal Reuters
Sudanka Awadeya, razseljenka, ki so jo pred tem zadrževale paravojaške sile RSF, v taborišču za razseljene v Tawili v Severnem Darfurju nosi posodo z vodo, potem ko je zbežala iz Al Faširja. FOTO: Mohammed Jamal Reuters

Iste paravojaške sile RSF so medtem v regiji Kordofan zavzele največje naftno polje v državi, Heglig. O tem so danes same obvestile javnost, zavzetje pa so za AFP potrdili tudi viri v sudanski vojski in naftni industriji. Inženir na polju je povedal, da so Heglig zaprli, zaposlene pa evakuirali v sosednji Južni Sudan, vojska se je umaknila. Naftno polje Heglig je ključen vir prihodkov za obubožan Sudan, ki ga spopadi potiskajo v gospodarski kolaps. Nekdanji minister za nafto Gadein Ali Obeid je padec Hegliga označil za »katastrofo« in poudaril, da je država s tem »izgubila svoji dve glavni regiji za proizvodnjo nafte – Heglig in Blok 6«. Blok 6, ki ga od leta 1995 upravlja Kitajska, je od začetka spopadov ugasnjen. Zavzetje Hegliga je hud udarec tudi za Južni Sudan, saj tam stoji njegova glavna rafinerija, v kateri predeluje nafto in jo nato po naftovodu izvaža do Port Sudana ob Rdečem morju. RSF od konca oktobra stopnjuje ofenzivo za nadzor nad strateško in z viri bogato regijo Kordofan.

Več iz teme

SudannapadnasiljeAfrikaDarfurspopadinaftasmrtne žrtvevrtecotroci
