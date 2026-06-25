Grozljivka v živalskem vrtu! Triletnika vrgel v ogrado s krokodili, utrpel hude poškodbe (FOTO)

V javnosti odmeva grozljiv incident, v katerem je triletni deček utrpel hude poškodbe, potem ko naj bi ga nekdo vrgel v krokodiljo ogrado v britanskem živalskem vrtu Johnsons. Policijo je o dogodku nemudoma obvestila reševalna služba, dečka pa je po padcu v ogrado napadel vsaj en krokodil pred očmi zgroženih turistov. Policija iz okrožja Cambridgeshire je zaradi suma poskusa umora že aretirala 30 letnega moškega, ki ga je pozneje izpustila proti varščini. Po do zdaj znanih podatkih ima osumljeni moški motnje v duševnem razvoju, v živalskem vrtu pa je bil na izletu s svojimi oskrbniki.

Triletni deček, ki je bil po napadu v kritičnem stanju, ni več v smrtni nevarnosti, so potrdili policisti. Tiskovni predstavnik tamkajšnje policije je sporočil, da je njegovo stanje v bolnišnici zdaj stabilno. Osebju živalskega vrta je dečka uspelo potegniti iz ograde, pri čemer naj bi Tracey Johnson, žena lastnika živalskega vrta, skočila med živali, da bi ga rešila.

Krokodil v ogradi na kmetiji in v živalskem vrtu Johnsons of Old Hurst, v britanskem okrožju Cambridgeshire. Posnetek z družbenih omrežij je nastal 14. aprila 2026. FOTO: Dorota "Dee" Trajdos Via Reuters

Vodstvo ustanove je na družbenih omrežjih objavilo izjavo, da bo Tropska hiša, torej poslopje, kjer domujejo krokodili, do nadaljnjega ostala zaprta iz spoštovanja do družine. Živalski vrt sicer vključuje čajnico, domačo trgovino in restavracijo z zrezki, ponuja pa dom več kot sto živalim, med katerimi so levi, tigri, medvedi, kapibare in mungi.

O samem varnostnem sistemu ograde je spregovoril 52-letni Mike Annicelli, ki živi v bližini in je krokodile že večkrat obiskal. Pojasnil je, da je celotna konstrukcija dvignjena in da so obiskovalci daleč stran od živali. Opisal je dvignjeno ploščad in ocenil, da so krokodili približno štiri metre in pol pod njo, vzdolž sprehajalnih poti pa je postavljena ograja, visoka nekaj več kot en meter. Kljub varnostnim ukrepom je dogodek močno pretresel javnost. Lokalna svetnica Charlotte Lowe je ob tem dodala, da je incident šokiral ogromno ljudi, še posebej domačine, ki si kaj takega v lastnem okolju težko predstavljajo.