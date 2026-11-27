V nizozemskem mestu Houten se je v sredo zjutraj zgodila tragedija, ki je globoko pretresla tamkajšnje prebivalce. Komaj 34-letna mati se je s kolesom vračala domov, ko jo je napadel moški in jo večkrat zabodel. Kljub prizadevanjem očividcev in reševalcev je zaradi hudih poškodb umrla. Policija je dan po tragediji potrdila, da je osumljenec njen 39-letni nekdanji partner iz Utrechta. Napad se je zgodil okoli 8.30. Moški je po dejanju pobegnil z električnim kolesom, pozneje pa se je sam predal policiji, ki ga je pridržala.

Ena od tamkajšnjih prebivalk je za nizozemski RTL Nieuws povedala, da je moškega opazila že pred tragedijo. Po njenem pričevanju je čakal ob kolesarski stezi, njegovo vedenje pa se ji je zdelo nenavadno. »Videti je bilo, kot da je v njem ogromno besa. Čutila sem, da nekaj ni v redu,« je povedala. Ko se je vračala iz šole, je izvedela, kaj se je zgodilo. »Takrat sem videla, da ženski že nudijo zdravniško pomoč.« Več očividcev je nemudoma priskočilo na pomoč, nekateri so nesrečno žensko poskušali tudi oživljati. Na kraj je priletel reševalni helikopter, vendar 34-letnici niso mogli več pomagati. Policija je vsem, ki so bili priča pretresljivemu dogodku, ponudila psihosocialno pomoč.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Umrla na dan boja proti nasilju nad ženskami

Ob tragediji se je oglasila tudi županja mesta Houten Karen Heerschop, ki je izrazila globoko pretresenost in sožalje družini pokojne, predvsem njenim otrokom. »Zanje je ta izguba skoraj nepredstavljiva. V teh izjemno težkih trenutkih jim želim veliko moči,« je zapisala in se zahvalila vsem očividcem, ki so kljub grozljivim okoliščinam poskušali pomagati. Še posebej pretresljivo je, da se je napad zgodil 25. novembra, na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami.

»Globoko pretresljivo je, da je še ena ženska izgubila življenje, znova zaradi nasilja, ki ga je zagrešil moški,« je za RTV Utrecht dejala predstavnica policije. Ob tem je poudarila, da je za opredelitev dejanja kot femicida še prezgodaj, saj preiskovalci okoliščine in motiv napada še ugotavljajo. Prebivalci Houtna se od pokojne poslavljajo s cvetjem in spominskimi sporočili, ki jih prinašajo na kraj tragičnega dogodka. »Zelo mi je hudo za otroke, svojce in vso družino. Takšne stvari se preprosto ne bi smele dogajati,« je za nizozemske medije dejal eden od prebivalcev.