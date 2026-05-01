Grozljivo! Babica štiriletno vnukinjo silila z viskijem, deklica v bolnišnici umrla

V ameriški zvezni državi Louisiana se je začelo sojenje 57-letni Roxanne Record, ki jo tožilstvo bremeni umora štiriletne vnukinje Chine Record. Po navedbah tožilstva naj bi štiriletno deklico aprila 2022 v družinski hiši v Baton Rougeu prisilila, da je za kazen popila smrtonosno količino viskija, poroča Fox News.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Tožilci so v uvodnih besedah pred poroto predstavili okoliščine dogodka. Navajajo, da je bila deklica prisiljena poklekniti, nato pa popiti večino 750-mililitrske steklenice viskija. Ob tem naj bi bila navzoča tudi njena mati Kadjah Record, ki po trditvah tožilstva ni posredovala. Po navedbah tožilstva naj bi se dogodek začel, ko je deklica vzela požirek iz steklenice alkohola, ki je bila na kuhinjskem pultu. Sledilo naj bi kaznovanje, pri katerem je bila prisiljena popiti preostanek pijače. Tožilstvo ob tem izpostavlja širši kontekst ravnanja v družini, kjer naj bi bila deklica dalj časa zapostavljena.

Krivde ne priznava

Roxanne Record

Reševalci so otroka našli neodzivnega v družinski hiši. Deklica je bila prepeljana v bolnišnico, kjer je bila približno dve uri kasneje razglašena za mrtvo. Obdukcija je pokazala izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi - 0,680 promila.

Tožilstvo navaja, da obtožena po dogodku ni ustrezno ukrepala, medtem ko obramba poudarja, da gre za tragičen primer brez dokazanega naklepa. Odvetnica Caitlin Fowlkes je pred poroto izpostavila, da je obtožena poskušala otroku pomagati tudi z oživljanjem ter da tožilstvo ne more dokazati elementov, potrebnih za obsodbo za umor prve stopnje.

Kadjah Record FOTO: Policija

Roxanne Record se zagovarja za nedolžno. Če bo spoznana za krivo, ji grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Kazenski postopek čaka tudi mater deklice Kadjah Record, ki se prav tako sooča z obtožbo umora; njeno sojenje je napovedano za poletje.