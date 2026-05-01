Grozljivo! Babica štiriletno vnukinjo silila z viskijem, deklica v bolnišnici umrla

V ameriški zvezni državi Louisiana se je začelo sojenje 57-letni Roxanne Record, ki jo tožilstvo bremeni umora štiriletne vnukinje Chine Record. Po navedbah tožilstva naj bi štiriletno deklico aprila 2022 v družinski hiši v Baton Rougeu prisilila, da je za kazen popila smrtonosno količino viskija, poroča Fox News.
Tožilci so v uvodnih besedah pred poroto predstavili okoliščine dogodka. Navajajo, da je bila deklica prisiljena poklekniti, nato pa popiti večino 750-mililitrske steklenice viskija. Ob tem naj bi bila navzoča tudi njena mati Kadjah Record, ki po trditvah tožilstva ni posredovala. Po navedbah tožilstva naj bi se dogodek začel, ko je deklica vzela požirek iz steklenice alkohola, ki je bila na kuhinjskem pultu. Sledilo naj bi kaznovanje, pri katerem je bila prisiljena popiti preostanek pijače. Tožilstvo ob tem izpostavlja širši kontekst ravnanja v družini, kjer naj bi bila deklica dalj časa zapostavljena.
Tožilstvo navaja, da obtožena po dogodku ni ustrezno ukrepala, medtem ko obramba poudarja, da gre za tragičen primer brez dokazanega naklepa. Odvetnica Caitlin Fowlkes je pred poroto izpostavila, da je obtožena poskušala otroku pomagati tudi z oživljanjem ter da tožilstvo ne more dokazati elementov, potrebnih za obsodbo za umor prve stopnje.