Grozljivo čelno trčenje na Hrvaškem, Slovenec obvozil semafor in zapeljal v nasprotno smer (FOTO)

V prometni nesreči na hrvaški avtocesti A2 pri Veliki Vesi so se v soboto ponoči poškodovale tri osebe. Nesreča se je zgodila malo po polnoči na odseku, kjer je promet zaradi cestnih del potekal dvosmerno. Voznik iz Slovenije je vozil iz Zagreba proti Krapini, a se pri Galovcu Začretskem ni vrnil na desni vozni pas, temveč je objestno obvozil semafor izmeničnega prometa pri delovišču in nadaljeval vožnjo v zanj nedovoljeni smeri, je sporočila hrvaška policija.

Tako je čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljala 48-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Po trčenju je avtomobil državljana Slovenije vrglo s ceste v varnostno ograjo, kjer je zagorel, drugi avtomobil pa je po trčenju v drugo varnostno ograjo prav tako končal pod cesto.

Na srečo le lažje poškodovani

Požar na vozilu so hitro pogasili lokalni gasilci. 57-letni voznik iz Slovenije, 57-letna sopotnica v njegovem vozilu in 48-letna voznica iz Bosne in Hercegovine so lažje poškodovani. Zaradi nesreče je bil promet na avtocesti tri ure zaprt v obe smeri in preusmerjen. Policija je po opravljeni kriminalistični preiskavi ugotovila, da je slovenski državljan storil kaznivo dejanje objestne vožnje v cestnem prometu in bo zoper njega vložila kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.