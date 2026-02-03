  • Delo d.o.o.
PRETRESLJIVA SMRT

Grozljivo: Dojenček umrl zaradi alkohola

Mati krivdo zanika, v otrokovi krvi pa so našli 0,179 promila alkohola.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaja Grozina
 3. 2. 2026 | 21:11
1:38
Oblasti v ameriškem mestu Atlanta so vložile obtožnico za umor zoper 37-letno Omayrilin Colon, ki naj bi svojemu dojenčku namerno dala alkohol, kar je privedlo do njegove smrti. Po navedbah policije, zapisanih v uradni izjavi za javnost, so preiskovalci 15. oktobra 2025 v enem od stanovanj našli neodzivnega in nezavestnega dojenčka, poroča True Crime News. Kljub nujnemu prevozu v specializirano otroško bolnišnico je bil kmalu zatem razglašen za mrtvega.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Mati krivdo zanika

Obdukcija je razkrila skrb vzbujajoče ugotovitve. Po podatkih zdravstvenega izvedenca je bila raven alkohola v otrokovi krvi 0,179 promila. Mati je odgovornost zanikala in trdila, da je otroku v stekleničko dodajala zgolj mlečno formulo. Zdravniki pa so kasneje ugotovili, da alkohol ni mogel preiti v otrokovo telo prek materinega mleka, kar pomeni, da ga je dojenček zaužil neposredno. Vrsta alkohola, ki naj bi bila uporabljena, za zdaj ostaja neznana. Po prejemu toksikološkega poročila so policisti pridobili nalog za aretacijo. Colonovo so prijeli in obtožili umora ter hude oblike zlorabe otroka. Trenutno je priprta brez možnosti varščine. Motiv za domnevno dejanje ni bil razkrit, prav tako še ni določen datum njenega naslednjega sodnega naroka.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

