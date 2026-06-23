Grozljivo izsiljevanje: ukradel žaro s pepelom pokojne hčerke in zahteval odkupnino

V ameriški zvezni državi Pensilvanija odmeva nenavaden in pretresljiv primer izsiljevanja. Oblasti 44-letnemu Nuu Chenu očitajo, da je iz hiše svoje nekdanje delodajalke ukradel žaro s pepelom njene pokojne hčerke, nato pa za vrnitev zahteval več tisoč dolarjev, poroča People. Po navedbah preiskovalcev naj bi Chen menil, da mu nekdanja šefica dolguje 8000 dolarjev. Ženska, ki vodi kozmetični salon v kraju Bensalem, je policiji povedala, da je bil Chen pri njej zaposlen, vendar ga je odpustila zaradi neprimernega in nepredvidljivega vedenja do strank.

Dogajanje je doseglo vrhunec 12. junija, ko naj bi Chen prišel v salon in od nekdanje delodajalke zahteval denar. Po navedbah policije ji je grozil, da bo poškodoval inventar, med sporom pa naj bi jo tudi odrinil. Kmalu zatem naj bi se odpravil do njene hiše v kraju Willow Grove in odnesel žaro s pepelom njene pokojne hčerke. Osumljenec je nato poklical nekdanjo šefico in zahteval srečanje v salonu. Ob tem naj bi ji zagrozil, da žare ne bo vrnil, če bo o dogajanju obvestila policijo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po navedbah oblasti je ženska policiste medtem že obvestila in se skupaj z njimi pripravila na srečanje, na katerem naj bi mu pod pretvezo izročila denar. Policija je Chena nato aretirala. Po sodnih dokumentih se zdaj sooča z več kazenskimi očitki, med njimi vlomom, nezakonitim vstopom v tujo lastnino, tatvino, izsiljevanjem in prikrivanjem ukradenega premoženja.