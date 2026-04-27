Grozljivo! Mama naj bi za promocijo vsebin za odrasle zlorabljala mladoletno hčer

V ameriški zvezni državi Indiana poteka preiskava proti 41-letni ženski, ki jo oblasti sumijo več kaznivih dejanj, povezanih z izkoriščanjem otrok. Po navedbah policije naj bi pri ustvarjanju vsebin za platformo OnlyFans uporabila svojo mladoletno hčerko.

Kot poročajo ameriški mediji, je bila osumljenka 22. aprila obtožena več kaznivih dejanj, med drugim izkoriščanja otrok in posedovanja gradiva z zlorabo otrok. Zanjo je bil izdan tudi nalog za prijetje. Preiskava se je začela novembra 2025, ko so pristojni prejeli prijavo, da naj bi bila v promocijskih vsebinah za odrasle uporabljena mladoletna oseba. Po navedbah prijavitelja naj bi sporni posnetki vključevali neprimerno vedenje deklice, kar je sprožilo sum, da gre za zlorabo v komercialne namene.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Našli tudi sporne fotografije deklice

Elizabeth Creekmore. FOTO: Policija

Preiskovalci so pridobili sodni nalog za pregled uporabniškega računa na platformi OnlyFans, kjer naj bi odkrili komunikacijo med osumljenko in potencialnimi naročniki. Iz sporočil naj bi bilo razvidno, da so se pogovarjali tudi o vsebinah, v katerih bi bila prisotna mladoletna oseba.

Po navedbah policije naj bi se plačila in dogovori odvijali prek aplikacije Snapchat. Ob pregledu njenega računa naj bi našli tudi sporne fotografije deklice, posnete v času, ko je bila stara med pet in šest let. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi bile nekatere od teh vsebin ustvarjene istega dne, ko naj bi eden izmed uporabnikov zahteval nezakonito gradivo. Po sodnih dokumentih naj bi osumljenka začela ustvarjati vsebine za OnlyFans že leta 2021, pri čemer naj bi bila hčerka v nekaterih primerih prisotna. V primeru obsodbe ji po navedbah tožilstva grozi več desetletij zaporne kazni. Preiskava še poteka.