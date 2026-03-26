  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UMOR IZ MALOMARNOSTI

Grozljivo! Mati sinu z rakom odrekala zdravljenje, 19-letnik je zaradi napredovanja bolezni umrl

Kljub opozorilom sorodnikov in socialnih služb ni poiskala pomoči, strokovnjaki pa menijo, da bi bila bolezen ob pravočasnem zdravljenju ozdravljiva.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 26. 3. 2026 | 12:25
2:12
A+A-

Sodišče v ameriški zvezni državi Michigan je 43-letno Elizabeth Dubois obsodilo na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta zaradi smrti njenega sina, ki mu je dolgotrajno odrekala nujno zdravstveno oskrbo. Porota je Duboisovo januarja spoznala za krivo umora iz malomarnosti, poleg tega pa ji je sodišče izreklo še 15-letno kazen zaradi hudega zlorabljanja otroka. Obe kazni bo prestajala sočasno, poroča True Crime News.

Njen sin Austin Raymond je trpel za redko obliko raka na grlu. Po navedbah tožilstva so sorodniki več let opozarjali na sumljivo bulico na njegovem vratu in mater pozivali, naj poišče zdravniško pomoč. Ta naj bi njihove prošnje zavračala z izgovori, da nima časa ali denarja za zdravljenje. Fant je prve znake bolezni opazil pri 15 letih, poleti 2016. Z napredovanjem bolezni je vse težje jedel in govoril, vendar je po navedbah prič večkrat prosil za pomoč. Kljub očitnemu poslabšanju zdravstvenega stanja naj bi mu mati zatrjevala, da je z njim vse v redu – tudi takrat, ko ni več mogel uživati trde hrane.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Konec leta 2016 so primer začele obravnavati socialne službe, ki so skupaj z očimom pritiskale na Duboisovo, naj sina vendarle odpelje k zdravniku. Ko je bil končno sprejet v bolnišnico Univerze v Michiganu, so mu diagnosticirali chordomo, redko vrsto raka. Umrl je leta 2019, star 19 let, medtem je kazenski postopek proti materi že potekal. Po njegovi smrti so tožilci obtožnico razširili še na umor, kar je omogočila odločitev vrhovnega sodišča Michigana. Medicinski strokovnjaki, ki so sodelovali v preiskavi, so poudarili, da bi bila bolezen ob pravočasnem zdravljenju verjetno obvladljiva. Ob smrti je Raymond tehtal le še 37 kilogramov. 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki