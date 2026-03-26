Grozljivo! Mati sinu z rakom odrekala zdravljenje, 19-letnik je zaradi napredovanja bolezni umrl

Sodišče v ameriški zvezni državi Michigan je 43-letno Elizabeth Dubois obsodilo na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta zaradi smrti njenega sina, ki mu je dolgotrajno odrekala nujno zdravstveno oskrbo. Porota je Duboisovo januarja spoznala za krivo umora iz malomarnosti, poleg tega pa ji je sodišče izreklo še 15-letno kazen zaradi hudega zlorabljanja otroka. Obe kazni bo prestajala sočasno, poroča True Crime News.

Njen sin Austin Raymond je trpel za redko obliko raka na grlu. Po navedbah tožilstva so sorodniki več let opozarjali na sumljivo bulico na njegovem vratu in mater pozivali, naj poišče zdravniško pomoč. Ta naj bi njihove prošnje zavračala z izgovori, da nima časa ali denarja za zdravljenje. Fant je prve znake bolezni opazil pri 15 letih, poleti 2016. Z napredovanjem bolezni je vse težje jedel in govoril, vendar je po navedbah prič večkrat prosil za pomoč. Kljub očitnemu poslabšanju zdravstvenega stanja naj bi mu mati zatrjevala, da je z njim vse v redu – tudi takrat, ko ni več mogel uživati trde hrane.

Konec leta 2016 so primer začele obravnavati socialne službe, ki so skupaj z očimom pritiskale na Duboisovo, naj sina vendarle odpelje k zdravniku. Ko je bil končno sprejet v bolnišnico Univerze v Michiganu, so mu diagnosticirali chordomo, redko vrsto raka. Umrl je leta 2019, star 19 let, medtem je kazenski postopek proti materi že potekal. Po njegovi smrti so tožilci obtožnico razširili še na umor, kar je omogočila odločitev vrhovnega sodišča Michigana. Medicinski strokovnjaki, ki so sodelovali v preiskavi, so poudarili, da bi bila bolezen ob pravočasnem zdravljenju verjetno obvladljiva. Ob smrti je Raymond tehtal le še 37 kilogramov.