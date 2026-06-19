Grozljivo! Medicinska sestra na enoti intenzivne nege dojenčkom lomila kosti: »Zavedam se svoje odgovornosti ...«

Medicinska sestra, ki je skrbela za najranljivejše bolnike v enoti intenzivne nege novorojenčkov, bo zaradi zlorabe dojenčkov naslednja tri leta preživela za zapahi. Sodišče v ameriški zvezni državi Virginija je 27-letno Erin Strotman obsodilo, potem ko je priznala odgovornost za poškodbe devetih novorojenčkov, ki so med njeno oskrbo utrpeli zlome kosti, poroča True Crime News.

Primer je pretresel tamkajšnjo javnost, saj so bile žrtve dojenčki, ki so zaradi zdravstvenih težav že tako potrebovali posebno nego in nadzor. Preiskava je pokazala, da so med letoma 2022 in 2024 pri več novorojenčkih v bolnišnici zaznali poškodbe, za katere ni bilo medicinske razlage. Oblasti so nato ugotovile povezavo z medicinsko sestro, ki je delala na oddelku. Strotmanova je januarja pristala na dogovor s tožilstvom in ni nasprotovala obtožbam za devet kaznivih dejanj zlorabe otrok. Sodišče ji je za vsako dejanje izreklo štirimesečno zaporno kazen, skupno pa bo za rešetkami preživela tri leta.

Erin Strotman. FOTO: Policija

Grozilo ji je do 45 let zapora

Tožilstvo je pojasnilo, da bi bil sodni postopek precej zahtevnejši, saj naj ne bi obstajali videoposnetki, ki bi neposredno dokazovali dogajanje, dodatne zaplete pa naj bi povzročilo tudi domnevno pozno obveščanje pristojnih organov o sumih zlorab. Če bi bila spoznana za krivo po vseh točkah obtožnice brez sporazuma, bi ji sicer grozilo do 45 let zapora. Poleg zaporne kazni je izgubila tudi licenco za opravljanje zdravstvenega poklica. V prihodnje ne bo smela delati kot medicinska sestra niti opravljati kakršnega koli dela v zdravstvu. Sodišče ji je prepovedalo tudi nenadzorovane stike z mladoletnimi osebami.

Erin Strotman. FOTO: Policija

Njena obramba je med postopkom trdila, da so poškodbe nastale med izvajanjem tehnike za lajšanje prebavnih težav pri dojenčkih in da ni nikoli nameravala povzročiti škode. Kljub temu je ob izreku kazni prevzela odgovornost za posledice svojih dejanj. Na sodišču se je obrnila k staršem poškodovanih otrok in se jim opravičila. »Nikoli nisem želela poškodovati vaših otrok. Dolgo časa nisem verjela, da sem odgovorna za to, kar se je zgodilo, danes pa se zavedam svoje odgovornosti in s tem živim vsak dan,« je dejala. Izrek kazni so spremljali tudi številni starši prizadetih otrok. Ena od mater je po koncu postopka povedala, da ji odločitev sodišča prinaša določeno olajšanje. »Zdaj vem, da je oseba, ki je poškodovala mojega otroka, v zaporu,« je dejala.