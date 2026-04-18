Grozljivo! Mož in varuška skovala krvavi načrt: ubila ženo in v past zvabila nedolžnega moškega

Brendan Banfield je bil na sodišču v okrožju Fairfax v ameriški zvezni državi Virginija spoznan za krivega dvojnega umora, potem ko je porota pritrdila tožilstvu, da je vnaprej načrtoval smrt svoje žene Christine Banfield in Josepha Ryana, moškega, ki ga je pod lažno identiteto zvabil na družinski naslov. Obtoženi je bil spoznan za krivega po dveh točkah kvalificiranega umora ter dodatnih kaznivih dejanj, povezanih z uporabo strelnega orožja in ogrožanjem otroka, ki je bil v času dogodka v hiši. Izrek kazni je predviden za maj, pri čemer glede na pravno kvalifikacijo dejanj obstaja možnost dosmrtnega zapora brez možnosti pogojnega izpusta.

Ustvaril lažen profil in žrtev zvabil v past

Po ugotovitvah sodišča je Banfield v mesecih pred dejanjem ustvaril lažni spletni profil v imenu svoje žene in prek specializirane platforme navezal stik z Josephom Ryanom, ki z družino ni imel nobene predhodne povezave. Komunikacija je potekala pod pretvezo dogovorjenega intimnega srečanja, zaradi česar je Ryan februarja 2023 prišel na naslov družine Banfield. Po rekonstrukciji dogodkov, ki jo je sprejela porota, je bil ob prihodu ustreljen, Christine Banfield pa je bila v spalnici večkrat zabodena. Tožilstvo je trdilo, da je obtoženi po dejanju prizorišče priredil z namenom, da bi ustvaril videz nasilnega napada in posledične samoobrambe.

Brendan Banfield. FOTO: Posnetek zaslona YouTube

Motiv za umor naj bi bil povezan z afero z varuško

Osrednji dokazni steber obtožbe je predstavljalo pričanje družinske varuške Juliane Peres Magalhães, s katero je imel Banfield afero. Juliana je v okviru sporazuma s tožilstvom priznala krivdo za uboj iz malomarnosti in podrobno opisala nastanek in izvedbo načrta. Po njenem pričanju naj bi obtoženi že več mesecev pred dejanjem izražal željo, da se žene »znebi«, pri čemer naj bi bila razveza po njegovih besedah nesprejemljiva zaradi finančnih in skrbniških posledic. Njeno pričanje je bilo ključno za razumevanje zaporedja dogodkov, čeprav je obramba ves čas opozarjala na njeno motivacijo za sodelovanje in s tem poskušala omajati njeno verodostojnost.

Tožilstvo je poleg pričanja gradilo primer tudi na digitalnih in forenzičnih dokazih. V postopku so bile predstavljene analize komunikacije, časovne usklajenosti spletnih aktivnosti ter ugotovitve glede sledi, ki naj bi kazale na neskladje z verzijo o nenadnem napadu. Obramba je nasprotno trdila, da ni neposrednega dokaza, ki bi Banfielda povezoval z izvršitvijo dejanja v ključnem trenutku, ter poudarila možnost, da so digitalne sledi napačno interpretirane. Obtoženi je med sojenjem tudi sam pričal in zanikal obstoj kakršnegakoli načrta, pri čemer je dogodek opisal kot nepričakovan napad, na katerega naj bi se odzval v poskusu zaščite žene.

Dokazi potrdili načrtovan umor

Porota je po večtedenskem sojenju presodila, da zbrani dokazi podpirajo tezo o vnaprejšnjem načrtovanju in izvedbi umora. V ločenem postopku je bila Juliana februarja obsojena na deset let zaporne kazni, kar predstavlja najvišjo predpisano kazen za kaznivo dejanje, ki ga je priznala. Sodišče je ob izreku poudarilo, da je bila njena vloga aktivna in bistvena za izvedbo dogodka, kljub temu da je s sodelovanjem pomembno prispevala k razjasnitvi primera.