Grozljivo: na sedemletnika se je prevrnil traktor, reševalci so ga takoj začeli oživljati

Na avstrijski kmetiji v Mitterbergu se je zgodila grozljiva nesreča, v kateri je bil hudo poškodovan komaj sedemletni deček. Traktor, ki ga je vozil njegov oče, se je prevrnil na strmem pobočju, otrok pa je ostal ujet pod težko kovino, poroča Kurir.

Do nesreče je prišlo v soboto okoli 12.20, ko je 47-letni kmet z napolnjenim priključkom za gnojevko vozil traktor navzdol po strmi travnati brežini. Na vozilu je bil tudi njegov sin.

V nekem trenutku je traktor s prikolico zdrsnil, voznik je izgubil nadzor, nato pa sta se tako traktor kot prikolica prevrnila. Deček je ostal ujet pod vozilom.

Starši in sosed v bitki s časom

Starši in sosed so po navedbah štajerske policije nemudoma priskočili na pomoč in uspeli dečka izvleči izpod prevrnjenega stroja ter ga prenesti na pot nad kmetijo.

Na kraj so hitro prišli reševalci, ki so morali sedemletnika oživljati že na mestu nesreče. Po stabilizaciji so otroka s helikopterjem prepeljali v otroško kirurgijo v Gradcu. Oče v nesreči ni bil huje poškodovan, staršem pa so zaradi šoka in travme zagotovili psihološko pomoč – na teren so poslali tudi krizni tim.