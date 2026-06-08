Grozljivo! Našli razkosano truplo najstnice brez glave in rok (FOTO)

Več kot četrt stoletja po enem najbolj grozljivih umorov v ameriški zvezni državi Massachusetts so preiskovalci končno identificirali žrtev, ki je bila dolga leta znana pod imenom Chelsea Jane Doe. Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI, državna policija Massachusettsa in tožilstvo okrožja Suffolk so sporočili, da so s pomočjo napredne analize DNK in genealoških raziskav ugotovili identiteto dekleta, katerega iznakaženo truplo so našli novembra leta 2000, poroča People. Žrtev je bila 16-letna Tiffany Bradley iz mesta Allentown v Pensilvaniji, ki je bila istega leta prijavljena kot pogrešana.

Njeno truplo so odkrili na parkirišču zdravstvene ustanove v mestu Chelsea, približno 500 kilometrov od domačega kraja. Preiskovalce je takrat pričakal pretresljiv prizor. Dekle je bilo obglavljeno, brez rok in razkosano. »Našli so truplo neznanega dekleta. Žal je bilo razpolovljeno, brez glave in brez rok,« je ob razkritju identitete povedal okrožni tožilec Kevin Hayden.

Primer je bil še posebej nenavaden, ker so preiskovalci razmeroma hitro odkrili storilca, niso pa vedeli, kdo je žrtev. Moškega, odgovornega za umor, so identificirali že pred leti. Šlo je za Eugena McColloma, ki je krivdo priznal in preiskovalcem povedal, da je dele telesa zakopal v pesek na plaži Nahant. Zaradi umora prestaja dosmrtno zaporno kazen. Kljub temu identiteta dekleta več kot dve desetletji ni bila znana. Primer je ostal ena največjih nerešenih skrivnosti tamkajšnjih organov pregona.

Policija je odkrila identiteto. FOTO: Fbi

Bila je žrtev trgovine z ljudmi

Preiskava je pokazala, da je bila Tiffany Bradley pred smrtjo žrtev trgovine z ljudmi. Iz Pensilvanije je prispela na območje Bostona, kjer je spoznala svojega morilca. Po ugotovitvah preiskovalcev jo je ubil v sobi lokalnega centra YMCA. Njena družina je vseh teh let živela v negotovosti. Sorodnica Shakirah Wiggins se še danes spominja njunega zadnjega pogovora. »Njen glas je tresel. Rekla je: Poklicala te bom pozneje, moram iti. Tistega klica ni bilo nikoli. Namesto njega je prišlo 26 let čakanja in vprašanj,« je povedala.

Ob razkritju identitete so se oglasili tudi drugi družinski člani. Teta Janet Bradley-Knight je Tiffany opisala kot ljubeče in vedoželjno dekle, ki je oboževalo šport. Igrala je košarko za šolsko ekipo in bila dejavna članica programa za usposabljanje mladih kadetov. Preboj v preiskavi je družini po dolgih letih prinesel vsaj delno zadoščenje. »Neverjetno je, da je po 26 letih še vedno obstajalo dovolj ljudi, ki jim je bilo mar, da so ji vrnili ime in jo vrnili njeni družini,« je dejala Wigginsova.

Tudi predstavniki organov pregona niso skrivali čustev. Poveljnik državne policije Geoffrey Noble je poudaril, da gre za izjemen primer. »Dolgo smo čakali na ta dan. Redko se zgodi, da poznamo ime morilca, ne poznamo pa imena njegove žrtve,« je dejal. Po več kot 26 letih bo družina Tiffany Bradley končno lahko pokopala pod njenim pravim imenom. Za preiskovalce pa je primer, ki je desetletja veljal za eno najbolj pretresljivih nerešenih ugank, dobil epilog.