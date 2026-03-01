Grozljivo: našli truplo moškega z več kot 30 žeblji v lobanji

Umor 27-letnega Chena Liua, znanega tudi kot Anthony, ostaja eden najbolj pretresljivih in hkrati nerazrešenih primerov v sodobni avstralski kriminalistični zgodovini, poroča Express. Liuovo truplo sta 1. novembra 2008 v reki Georges na jugu Sydneyja odkrila dva otroka, stara devet in štirinajst let, med vožnjo s kanujem skozi mangrove. Ob prihodu na kraj sta naletela na močno razpadlo telo, zavito v preprogo, in o tem nemudoma obvestila starše.

Preiskava je razkrila izjemno brutalen način umora. Obdukcija in rentgenski posnetki lobanje so pokazali, da je bilo v Liuovo glavo in vrat iz neposredne bližine izstreljenih več kot 30 žebljev, dolgih do 8,5 centimetra. Po ugotovitvah policije je bil uporabljen visokozmogljiv pnevmatski žebljalnik - orodje, ki se sicer uporablja v gradbeništvu.

Vodja oddelka za umore Geoff Beresford je takrat dejal: »V 36 letih preiskovalnega dela še nisem naletel na umor, storjen z žebljalnikom. Gre za izjemno brutalen in surov zločin.« Ko se je preiskava začela, je bil Liu mrtev že približno 12 dni. Njegovo telo je bilo zvezano z električnimi kabli in podaljškom ter tesno zavito v gospodinjsko preprogo. Preiskovalci menijo, da je bil umorjen drugje, nato pa prepeljan do reke z njegovim modrim vozilom Range Rover Sport letnik 2005.

Čeprav je policija preverila njegov krog znancev in osebne stike, niso našli dokazov o povezavah z organiziranim kriminalom. Orožje nikoli ni bilo najdeno, aretacij pa do danes ni bilo. Chen Liu je v Avstralijo prispel v začetku leta 2000 na študentski vizum iz Kitajske. Policija je v preteklosti izrazila domnevo, da bi storilec lahko imel dostop do gradbenega orodja, kar bi lahko kazalo na poklicno ozadje v gradbeništvu. Kljub temu motiv in identiteta storilca ostajata neznana. Primer še vedno čaka na razrešitev.