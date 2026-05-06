Grozljivo: nedaleč od slovenske meje našli trupli dveh moških

V noči na sredo so policisti Policijske postaje Duga Resa pri slapu v reki Mrežnici na območju Gornjega Zvečaja v občini Generalski Stol, ki je od slovenske meje oddaljena približno 20 kilometrov, opazili truplo, je za hrvaške medije sporočila Policijska uprava Karlovec. Pripadniki hrvaške gorske reševalne službe so se nemudoma odpravili na kraj dogodka in na kopno potegnili truplo neznane moške osebe, takrat pa so v reki opazili še eno truplo neznane moške osebe, ki so ga prav tako potegnili na obalo. Policija okoliščine smrti še preiskuje, prav tako je bila odrejena obdukcija, s katero naj bi pristojni ugotovili natančen vzrok smrti in identiteto osebe.

Do grozljive najdbe je prišlo komaj dva dni po tem, ko so na območju občine Netretić, v naselju Donje Prilišće, prav tako v bližine slovenske meje, odkrili trupla štirih migrantov, ki naj bi jih tam zapustil voznik kombija, ki jih je poskušal na nezakonit način pretihotapiti čez državno mejo. Voznik je trupla na omenjenem območju odložil in pobegnil v neznano, policisti ga do danes še niso uspeli izslediti, hrvaški mediji pa medtem ugibajo, ali ni moški že prebegnil v Slovenijo in se skriva kje pri nas.