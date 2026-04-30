Grozljivo! Oče sedemmesečnega sina tako močno pretepel, da je utrpel možganske krvavitve: »Fantje ne jokajo!«

Oblasti v ameriški zvezni državi Florida so proti 31-letnemu Anthonyju Hesterju sprožile kazenski postopek zaradi suma hude zlorabe otroka, potem ko naj bi njegov sedemmesečni sin utrpel resne poškodbe, vključno z možgansko krvavitvijo, ki je zahtevala nujni kirurški poseg.

Preiskava se je začela 20. februarja, ko je zdravstveno osebje obravnavanega dojenčka obvestilo pristojne organe o sumljivih poškodbah. Otrok je bil pred tem že sprejet v bolnišnico zaradi bruhanja in nato odpuščen, vendar se je njegovo stanje kmalu zatem bistveno poslabšalo. Ob ponovni hospitalizaciji so zdravniki ugotovili možgansko krvavitev, zaradi katere je bila potrebna takojšnja operacija. Nadaljnji zdravniški pregledi so po navedbah preiskovalcev pokazali, da poškodbe niso skladne z običajnimi nesrečami, temveč z nasilnim ravnanjem, poroča True Crime News.

Nasilje ponazoril s plišasto igračo

V okviru preiskave so detektivi zaslišali več oseb iz otrokovega družinskega in socialnega okolja. Posebej izstopa izjava enega od otrok, ki je s pomočjo plišaste igrače ponazoril domnevno ravnanje očeta. Po opisu iz sodne dokumentacije naj bi igračo dvignil nad glavo in jo silovito stresal, pri čemer se je glava igrače sunkovito premikala naprej in nazaj. Nato naj bi igračo približal na višino oči ter ob tem kričal: »Zakaj jočeš?«, medtem pa je gibanje ponovil. Isti otrok je preiskovalcem povedal, da naj bi Anthony Hester ob dojenčkovem jokanju večkrat izrekel stavek: »Fantje ne jokajo.«

Kam po pomoč v primeru družinskega nasilja? Če doživljate nasilje, ali ste mu priča, je pomembno, da čim prej poiščete pomoč. V nujnih primerih lahko pokličete policijo na številko 113, kjer bodo takoj ukrepali in poskrbeli za vašo varnost. Za anonimno in brezplačno pomoč je na voljo tudi SOS telefon za žrtve nasilja (080 11 55), ki deluje 24 ur na dan. Obrnete se lahko tudi na pristojni center za socialno delo, kjer vam bodo pomagali pri nadaljnjih korakih, zaščiti in uveljavljanju pravic. Pomembno podporo nudijo tudi nevladne organizacije, kot je Društvo za nenasilno komunikacijo, kjer zagotavljajo svetovanje in spremljanje skozi postopke. Če potrebujete varen umik iz nasilnega okolja, so na voljo varne hiše, ki nudijo začasno namestitev in celostno pomoč.

Izjave naj bi potrdil še en otrok v družini, ki je navedel, da naj bi obtoženi v času, ko je bil odgovoren za nego dojenčka, pogosto zapuščal dom za daljša časovna obdobja. Po besedah otrokove matere, Hesterjeve soproge, je bil prav on primarni skrbnik v času, ko je bila sama zaradi službenih obveznosti odsotna. Preiskovalci poudarjajo, da naj bi do poškodb prišlo prav v obdobjih, ko je bil obtoženi edina odrasla oseba v stiku z otrokom.

Oče naj bi imel težave z alkoholom

Na resnost primera je opozoril tudi šerif okrožja Volusia Mike Chitwood, ki je v izjavi za medije poudaril, da tovrstne poškodbe pri tako majhnih otrocih praviloma niso posledica naključij. »Dojenčki, stari tri ali šest mesecev ali celo dve leti, si ne zlomijo reber sami od sebe. Ne padejo tako, da bi si zlomili roko ali utrpeli možgansko krvavitev,« je dejal ter s tem izpostavil sum sistematičnega nasilja.

Po informacijah, ki so jih preiskovalcem posredovali družinski člani, naj bi imel Anthony Hester tudi težave s prekomernim uživanjem alkohola, poleg tega pa naj bi bil v preteklosti že vpleten v primere nasilja v družini, vključno z davljenjem. Te navedbe dodatno obremenjujejo položaj obtoženega, čeprav bodo vse okoliščine predmet nadaljnjega sodnega postopka. Anthony Hester ostaja v priporu brez možnosti izpusta ob varščini. Prvi sodni narok, na katerem bo formalno soočen z obtožbami, je predviden za 21. maj.