Grozljivo! Očim 10-letnico vrgel skozi okno zaradi čiščenja ušes: takšna kazen ga čaka

Pretresljiv primer nasilja nad otrokom je dobil sodni epilog. Na Hrvaškem je 48-letni moški svojo desetletno pastorko vrgel skozi okno družinske hiše, ker se je upirala čiščenju ušes. Deklica je padla na kamenje in utrpela hude poškodbe. Ko je pristala v bolnišnici, pa so zdravniki odkrili še druge grozljive podrobnosti njenega življenja.

Dogodek se je zgodil 7. decembra 2025 v okolici Zagreba. Kot poroča Jutarnji list, je 48-letnik želel desetletni deklici z vatirano palčko očistiti ušesa. Ker se je temu upirala, je izgubil nadzor nad svojim ravnanjem. Deklico je zgrabil za roko in nogo, jo dvignil ter vrgel skozi okno družinske hiše. Padla je na kamenje pod oknom in si zlomila obe kosti leve podlakti.

Zdravnikom je povedala, kaj se je dogajalo za domačimi stenami

Ko so deklico pripeljali na urgenco, so zdravstveni delavci opazili še nekaj zaskrbljujočega. Na njenem telesu so bile modrice in odrgnine. Deklica jim je zaupala, da ji je očim pred tem večkrat udaril z glavo ob zid. Še bolj pretresljive so bile njene besede o življenjskih razmerah doma. Povedala je, da družina živi v zelo slabih razmerah, brez ustrezne razsvetljave, v prostorih pa naj bi bile tudi bolhe. Posebej žalostna je bila izpoved zdravnice, ki je deklico obravnavala. Pojasnila je, da je otrok v zdravstveno ustanovo prišel oblečen samo v pižamo, čeprav so bile zunaj temperature pod lediščem. V treh dneh je v bolnišnici ni obiskal nihče od družinskih članov. Zdravnica ji je zato sama prinesla nova oblačila, da se je lahko preoblekla.

Očim krivdo zanikal: trdil je, da se je poškodovala sama

Obtoženi je na sodišču vztrajal, da deklice ni poškodoval. Zagovarjal se je, da je bila problematična, da je med čiščenjem ušes kričala in z rokami udarjala ob ploščice. Po njegovi različici dogodkov si je roko zlomila prav med udarjanjem ob tla. Trdil je tudi, da je okno odprl zgolj zaradi prezračevanja prostora in da je bilo približno meter nad tlemi. Zdravstvenim delavcem pa je sprva povedal drugačno zgodbo. Zatrjeval je, da je deklica padla v kopalni kadi. Sodišče njegovemu zagovoru ni verjelo.

V družini imeli težave že prej

Med sodnim postopkom je prišlo na dan tudi, da so pristojne socialne službe družino spremljale že pred nasilnim dogodkom. V družini so že izvajali ukrepe za zaščito otrok, enega otroka pa so pred tem zaradi suma življenjske ogroženosti celo nujno umaknili iz gospodinjstva. Po zdravljenju so pristojne službe tudi desetletni deklici zagotovile varno namestitev.

Takšna kazen je doletela 48-letnika

Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu je 48-letnega očima zaradi povzročitve hude telesne poškodbe bližnji osebi nepravnomočno obsodilo na tri leta zapora. Sodišče mu je podaljšalo pripor in odredilo obvezno psihiatrično zdravljenje med prestajanjem zaporne kazni. Pri odmeri kazni so sodniki upoštevali, da moški pred tem ni bil kazensko obsojen in da je bila njegova prištevnost v času dejanja zmanjšana. Kot obremenilno okoliščino pa so med drugim upoštevali njegovo ravnanje po dogodku.

Sodba še ni pravnomočna. Deklica, ki je preživela nasilje in padec skozi okno, je po bolnišničnem zdravljenju na varnem.