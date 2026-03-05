  • Delo d.o.o.
PRETRESLJIV ZLOČIN

Med sprehodom je v kovčku našel trupli dveh deklic

Policija je potrdila, da gre za posmrtne ostanke dveh deklic, ki sta bili po prvih ugotovitvah polsestri. Njuna identiteta in vzrok smrti za zdaj še nista znana.
Kaja Grozina
 5. 3. 2026 | 20:05
3:04
V enem izmed parkov v ameriškem mestu Cleveland je prišlo do pretresljivega odkritja, ko je sprehajalec psov naletel na kovček, v katerem so bili človeški posmrtni ostanki. Policija je kasneje potrdila, da gre za trupli dveh mladoletnih deklic, starih med približno 8 in 14 let.

Phillip Donaldson je med sprehodom s psom opazil nenavaden kup zemlje. Njegov pes se je pri kupu ustavil in začel vohati, kar je Donaldsona spodbudilo, da si je območje pobliže ogledal. Ob tem je opazil del kovčka, ki je bil v zemljo zakopan le delno. »Videti je bilo kot navaden kup zemlje. Ko sem sem pogledal bližje, sem opazil kovček, ki je bil napol zakopan. Potegnil sem ga ven in pogledal v notranjost. Tam je bila glava … človeška glava,« je Donaldson povedal za lokalne medije. Odkritje ga je močno pretreslo. Povedal je, da je mimo istega mesta hodil že vsaj teden dni, ne da bi vedel, kaj se skriva pod zemljo. Po najdbi je takoj poklical policijo.

Identiteta deklic še vedno ni znana 

Na novinarski konferenci je načelnica policije v Clevelandu Annie Todd sporočila, da sta bili v kovčkih najdeni trupli dveh temnopoltih deklic. Ena naj bi bila stara med približno 8 in 13 let, druga pa med 10 in 14 let. Po navedbah urada sodnega medicinskega preiskovalca okrožja Cuyahoga so DNK-analize pokazale, da sta bili deklici polsestri. Točen vzrok smrti za zdaj še ni bil razkrit. Policija prav tako še nima osumljencev. Načelnica Todd je potrdila, da so bili posmrtni ostanki na lokaciji najverjetneje že dlje časa. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da v lokalnih evidencah pogrešanih otrok trenutno ni prijave, ki bi ustrezala opisu najdenih deklic.

Preiskava poteka na več ravneh

Preiskovalci sodelujejo z državnimi in zveznimi organi, da bi ugotovili identiteto deklic in okoliščine njune smrti. Oblasti upajo, da bodo s pomočjo DNK-podatkov, nacionalnih baz pogrešanih oseb in drugih forenzičnih metod lahko prišle do ključnih informacij. Mestni svetnik Mike Polensek, ki zastopa 10. mestno okrožje Clevelanda, je pojasnil, da je območje, kjer so našli kovčke, žal znano po nezakonitem odlaganju odpadkov.

Clevelandski župan Justin Bibb je v izjavi za javnost dejal, da je zločin globoko pretresel skupnost. »Ta grozovit zločin, v katerem sta bili trupli dveh mladih otrok odvrženi kot odpadek, je globoko pretresljiv. To sta bila otroka, ki sta imela pred seboj celo življenje. Tisti, ki je odgovoren za to, da jima je odvzel prihodnost, mora za to v celoti odgovarjati pred zakonom,« je poudaril.

